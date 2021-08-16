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Російські найманці на Донбасі тричі зривали "тишу"

Понеділок, 16 серпня 2021, 07:41
Російські найманці на Донбасі тричі зривали тишу
ФОТО: ООС

За добу 15 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На обстріли противника військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
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