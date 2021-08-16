Російські найманці на Донбасі тричі зривали "тишу"
Понеділок, 16 серпня 2021, 07:41
За добу 15 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Джерело: Штаб ООС
Деталі: Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Золотого-4 ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
На обстріли противника військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
Українська правда