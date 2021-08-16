Российские наемники на Донбассе трижды срывали "тишину"
Понедельник, 16 августа 2021, 07:41
За сутки 15 августа в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Источник: Штаб ООС
Детали: Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции с автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Золотого-4 враг открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
У Катериновки противник применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
На обстрелы противника военные ВСУ открывали огонь.
Украинская правда