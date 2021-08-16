Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Российские наемники на Донбассе трижды срывали "тишину"

Понедельник, 16 августа 2021, 07:41
ФОТО: ООС

За сутки 15 августа в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Источник: Штаб ООС

Детали: Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции с автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 враг открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Катериновки противник применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На обстрелы противника военные ВСУ открывали огонь.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Девять афганцев из тех, кого эвакуировала Украина, просят о статусе беженца

фотоДо 300 незаконных эвакуаций в день: в Киеве разоблачили банду эвакуаторов

Министры ЕС проведут экстренное заседание из-за Афганистана

Чауса оставили под домашним арестом. На апелляции он заявил, что его держали в подвале четыре месяца

инфографикаПочти миллион прививок за неделю: Украина снова бьет рекорд

По меньшей мере пять человек погибли в аэропорту Кабула - СМИ

Все новости...
ООС
На Донбассе за сутки два обстрела и двое раненых бойцов
На Донбассе ранили двух бойцов ВСУ
Оккупанты обстреливали из гранатометов возле Невельского, в ВСУ без потерь
Последние новости
17:18
Польша передаст Украине 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca
17:12
"Перспектива, а не далекие планы": "АвтоКрАЗ" работает над выпуском электромобилей
17:09
фотоУзбекистан подтвердил, что сбил самолет ВВС Афганистана
16:53
В Чехии два города поднимут над мэриями флаг Украины 24 августа
16:50
фото, обновлено от 12.13В Киеве на школьных стульях разворовали полмиллиона: в Печерской РГА обыски, объявлено подозрение
16:34
фотоЭкс-чиновника Минобороны подозревают в закупке некачественных антиснайперских систем
16:29
Реальный ВВП Украины вырос на 5,4% во II квартале – Госстат
16:24
Заммэра Николаева вышел из СИЗО под залог в 3,5 миллиона
16:14
Партия Туска догнала в рейтингах правящую партию Польши
16:09
Газпром практически не бронировал дополнительные транзитные мощности Украины в сентябре
Все новости...