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Российские наемники на Донбассе трижды срывали "тишину"

Понедельник, 16 августа 2021, 07:41
Российские наемники на Донбассе трижды срывали тишину
ФОТО: ООС

За сутки 15 августа в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Источник: Штаб ООС

Детали: Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции с автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 враг открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Катериновки противник применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На обстрелы противника военные ВСУ открывали огонь.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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