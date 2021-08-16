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51 тисяча українців зробили щеплення проти COVID у неділю

Понеділок, 16 серпня 2021, 08:59

15 серпня 51 068 людей вакциновано проти COVID-19 в Україні: одну дозу вакцини отримали 31 675 людей, повністю імунізовані 19 393 людини.

Джерело: МОЗ

Деталі: Протягом доби працювали 307 мобільних бригад, 1 009 пунктів щеплення та 346 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 722 695 людей, з них отримали одну дозу – 4 722 693 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 738 073 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого у країні проведено 7 460 766 щеплень. 

 

Теми: вакцинація


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