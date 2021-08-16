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51 тысяча украинцев сделали прививки против COVID в воскресенье

Понедельник, 16 августа 2021, 08:59

15 августа 51 068 человек вакцинированы против COVID-19 в Украине: одну дозу вакцины получили 31 675 человек полностью иммунизированы 19 393 человека.

Источник: МОЗ

Детали: В течение суток работали 307 мобильных бригад, 1 009 пунктов прививки и 346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 722 695 человек, из них получили одну дозу – 4 722 693 человека, полностью иммунизированы, получив две дозы вакцины, – 2 738 073 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля в стране проведено 7 460 766 прививок.

 

Темы: вакцинация
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