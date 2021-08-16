Майже мільйон щеплень за тиждень: Україна знову б'є рекорд
Понеділок, 16 серпня 2021, 11:46
Протягом минулого тижня, 9-15 серпня, в Україні зробили 922 тисячі щеплень від коронавірусу. Настільки багато за такий проміжок часу ще не вакцинували.
Джерело: дані Ради національної безпеки і оборони
Деталі: З них 586 тис. українців отримали першу дозу, 336 тис. – другу.
Найбільше перше щеплення робили вакциною Moderna, другу дозу переважно кололи препаратом Pfizer.
Для порівняння, тижнем раніше, 2-8 серпня, українців щеплювали 905 тисяч разів.
Протягом червня в Україні провели 1,515 млн щеплень від Covid-19, у липні вже – 2,918 млн.
У серпні станом на 15 число українців вакцинували 1,866 млн разів.
За весь час кампанії з вакцинації в Україні було проведено 7,461 млн щеплень.
Євген Кізілов, УП