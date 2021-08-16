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Майже мільйон щеплень за тиждень: Україна знову б'є рекорд

Понеділок, 16 серпня 2021, 11:46
Фото: Global Look Press/Evgeny Sinitsyn/Xinhua

Протягом минулого тижня, 9-15 серпня, в Україні зробили 922 тисячі щеплень від коронавірусу. Настільки багато за такий проміжок часу ще не вакцинували.

Джерело: дані Ради національної безпеки і оборони

Деталі: З них 586 тис. українців отримали першу дозу, 336 тис. – другу.

Перша доза
Перша доза
Друга доза
Друга доза

Найбільше перше щеплення робили вакциною Moderna, другу дозу переважно кололи препаратом Pfizer.

Для порівняння, тижнем раніше, 2-8 серпня, українців щеплювали 905 тисяч разів.

Протягом червня в Україні провели 1,515 млн щеплень від Covid-19, у липні вже – 2,918 млн.

У серпні станом на 15 число українців вакцинували 1,866 млн разів.

За весь час кампанії з вакцинації в Україні було проведено 7,461 млн щеплень.

Євген Кізілов, УП
Теми: вакцинаціяУкраїна


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