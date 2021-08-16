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Почти миллион прививок за неделю: Украина снова бьет рекорд

Понедельник, 16 августа 2021, 11:46
Фото: Global Look Press/Evgeny Sinitsyn/Xinhua

На прошлой неделе, 9-15 августа, в Украине сделали 922 тысячи прививок от коронавируса. Настолько много за такой промежуток времени еще не вакцинировали.

Источник: данные Совета национальной безопасности и обороны

Детали: Из них 586 тыс. украинцев получили первую дозу, 336 тыс. - вторую.

Первая доза
Первая доза
Вторая доза
Вторая доза

Больше всего первую прививку делали вакциной Moderna, вторую дозу преимущественно кололи препаратом Pfizer.

Для сравнения, неделей ранее, 2-8 августа, украинцев прививали 905 тыс. раз.

В течение июня в Украине сделали 1,515 прививок от Covid-19, в июле уже – 2,918 млн.

В августе по состоянию на 15 число укринцев вакцинировали 1,866 млн раз.

За все время кампании по вакцинации в Украине было сделано 7,461 млн прививок.

Евгений Кизилов, УП
Темы: вакцинацияУкраина
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