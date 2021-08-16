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Афганці намагалися вилетіти з Кабулу, чіпляючись за літак США

Понеділок, 16 серпня 2021, 13:56
Афганці намагалися вилетіти з Кабулу, чіпляючись за літак США
скріншот з відео

ЗМІ оприлюднили відео, на яких видно, що люди чіпляються ззовні за військовий літак США, який летить з захопленого "Талібаном" Кабулу.

Джерело: BBC News

Деталі: Зазначається, що це літак Військово-повітряних сил США.

Разом із тим, у місцевих ЗМІ з’явилася інформація, що після злету літака з нього падали люди.

Зокрема, видання Al Arabiya опублікувало відео, на якому видно, як літак злітає у повітря і з нього щось випадає.

Обережно, відео 18+

 
скріншот

Нагадаємо: Щонайменше п’ятеро людей загинули в аеропорту Кабулу, коли сотні людей намагалися силою проникнути в літаки, що вилітали з афганської столиці.

Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни після переходу влади до "Талібану", контроль над аеропортом взяли сили США.

З Афганістану українським літаком вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців.

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанСША
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