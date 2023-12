Афганці намагалися вилетіти з Кабулу, чіпляючись за літак США

ЗМІ оприлюднили відео, на яких видно, що люди чіпляються ззовні за військовий літак США, який летить з захопленого "Талібаном" Кабулу.

Джерело: BBC News

Деталі: Зазначається, що це літак Військово-повітряних сил США.

Chaotic scenes as Afghans attempt to cling to US Air Force plane departing from Kabul Latest: https://t.co/eRDvQGay6B pic.twitter.com/moOTTuxoF9

Разом із тим, у місцевих ЗМІ з’явилася інформація, що після злету літака з нього падали люди.

Зокрема, видання Al Arabiya опублікувало відео, на якому видно, як літак злітає у повітря і з нього щось випадає.

Обережно, відео 18+

Watch: A video shows the moment Afghan citizens dropped from an aircraft near #Kabul airport after clinging on to a US Air Force plane in an attempt to flee the country amid the #Taliban takeover. #Afghanistan https://t.co/2vc7iuFmgj pic.twitter.com/MdrNlasobn