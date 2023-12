Афганцы пытались вылететь из Кабула, цепляясь за самолет США

СМИ обнародовали видео, на которых видно, что люди цепляются извне военный самолет США, который летит с захваченного "Талибаном" Кабула.

Источник: BBC News

Детали: Отмечается, что это самолет Военно-воздушных сил США.

Chaotic scenes as Afghans attempt to cling to US Air Force plane departing from Kabul Latest: https://t.co/eRDvQGay6B pic.twitter.com/moOTTuxoF9

Вместе с тем в местных СМИ появилась информация, что после взлета самолета с него падали люди.

В частности, издание Al Arabiya опубликовало видео, на котором видно, как самолет взлетает в воздух и из него что-то выпадает.

Осторожно, видео 18+

Watch: A video shows the moment Afghan citizens dropped from an aircraft near #Kabul airport after clinging on to a US Air Force plane in an attempt to flee the country amid the #Taliban takeover. #Afghanistan https://t.co/2vc7iuFmgj pic.twitter.com/MdrNlasobn