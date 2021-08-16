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Рятувальники попереджають про небезпечні погодні явища

Понеділок, 16 серпня 2021, 14:43
Рятувальники попереджають про небезпечні погодні явища
Фото журналу Plane and Pilot

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погоди у кількох областях.

Джерело: сайт ДСНС

Деталі: 17 серпня вночі на крайньому заході країни грози, вдень у західних, Житомирській і Вінницькій областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с.

За даними служби, такі погодні явища мають перший рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо: За прогнозом Українського гідрометцентру, температура у західних областях 17 серпня становитиме вночі 13-18°, вдень 21-26°, 18 серпня вночі буде 9-14°, вдень 18-23°; на решті території вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 29-34°, 18 серпня у північних областях 23-28°.

Українська правда

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Теми: погода
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