Рятувальники попереджають про небезпечні погодні явища

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погоди у кількох областях.

Джерело: сайт ДСНС

Деталі: 17 серпня вночі на крайньому заході країни грози, вдень у західних, Житомирській і Вінницькій областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с.

За даними служби, такі погодні явища мають перший рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо: За прогнозом Українського гідрометцентру, температура у західних областях 17 серпня становитиме вночі 13-18°, вдень 21-26°, 18 серпня вночі буде 9-14°, вдень 18-23°; на решті території вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 29-34°, 18 серпня у північних областях 23-28°.