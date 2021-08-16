Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рятувальники попереджають про небезпечні погодні явища

Понеділок, 16 серпня 2021, 14:43
Фото журналу Plane and Pilot

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погоди у кількох областях.

Джерело: сайт ДСНС

Деталі: 17 серпня вночі на крайньому заході країни грози, вдень у західних, Житомирській і Вінницькій областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с.

За даними служби, такі погодні явища мають перший рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо: За прогнозом Українського гідрометцентру, температура у західних областях 17 серпня становитиме вночі 13-18°, вдень 21-26°, 18 серпня вночі буде 9-14°, вдень 18-23°; на решті території вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 29-34°, 18 серпня у північних областях 23-28°.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден визнав помилки США в Афганістані, але вважає правильним виведення військ

Ляшко анонсував новий "бонус" для тих, хто вакцинується на цьому тижні

У США згорів завод Коломойського, підозрюють підпал – журналісти

ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки – ЗМІ

Новини 16 серпня: аеропорт Кабула, незаконні евакуації

Масові обшуки у структурах КМДА закінчились підозрами

Усі новини...
погода
Тиждень починається зі спеки до 34°
Погода: українців попереджають про спеку, що насувається
Спека в Іспанії: температура перевищила +47 градусів
Останні новини
00:58
Кількість жертв землетрусу на Гаїті перевищила 1 400 осіб
00:28
Інцидент з афганським літаком: нова версія Узбекистану
23:52
Байден визнав помилки США в Афганістані, але вважає правильним виведення військ
23:11
Ляшко анонсував новий "бонус" для тих, хто вакцинується на цьому тижні
22:29
У США згорів завод Коломойського, підозрюють підпал – журналісти
21:45
ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки – ЗМІ
21:22
Новини економіки: підозри у КМДА через незаконну евакуацію авто, земельні угоди
21:09
Новини 16 серпня: аеропорт Кабула, незаконні евакуації
21:07
"Ми помилилися": Меркель відреагувала на події в Афганістані
20:47
Агентство Fitch підтвердило рейтинг "В" українських держбанків
Усі новини...