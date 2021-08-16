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Спасатели предупреждают об опасных погодных явлениях

Понедельник, 16 августа 2021, 14:43
Фото журнала Plane and Pilot

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев об ухудшении погоды в нескольких областях.

Источник: сайт ГСЧС

Детали: 17 августа ночью на крайнем западе страны грозы, днем ​​в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

По данным службы, такие погодные явления имеют первый уровень опасности (желтый).

Напомним: По прогнозу Украинского гидрометцентра, температура в западных областях 17 августа составит ночью 13-18°, днем ​​21-26°, 18 августа ночью будет 9-14°, днем ​​18-23°; на остальной территории ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 29-34°, 18 августа в северных областях 23-28°.

Украинская правда
Темы: погода
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