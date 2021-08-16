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Дев'ять афганців з тих, кого евакуювала Україна, просять про статус біженця

Понеділок, 16 серпня 2021, 15:38
Дев'ять афганців з тих, кого евакуювала Україна, просять про статус біженця

9 громадян Афганістану, з тих кого Україна евакуювала в ніч на 16 серпня, попросили надати їм статус біженця.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі УП

Пряма мова: "Сьогодні вночі рейсом із Кабулу у столичний аеропорт прибув літак, на борту якого знаходилося 79 громадян. Серед них - громадяни України, Республіки Білорусь, Таджикистану,  Хорватії, Нідерландів і більшу частину становили громадяни Афганістану. Це ті громадяни, які потребували евакуації, та в співпраці з МЗС України потрапили на борт літака.

Співробітники ДПСУ в межах своєї компетенції забезпечили їх належне оформлення в аеропорту, згідно з українським законодавством".

Деталі: Серед 8 громадян України, які прибули з Афганістану, троє членів екіпажу. Всіх українців безперешкодно пропустили в країну.

За словами Демченка, незначна частина громадян Афганістану мала посвідки на проживання в Україні, 9 із прибулих подали заяву про надання їм статусу біженця. Частина вилетіла до різних міст світу  (Стамбул, Париж, Софія).

Ті, кому не було куди відлітати або направитися до рідних або мати можливість для проживання, пропущені на територію України, де їх передали співробітникам Міграційної служби.

Представники ДМСУ в подальшому будуть займатися ними щодо їхнього розміщення та перебування на території нашої країни, пояснив Демченко.

Що передувало: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що через взяття під контроль "Талібаном" Кабулу зі столиці Афганістану українським літаком  евакуювали майже 80 осіб.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанПрикордонна служба
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