Український літак евакуював з Афганістану 80 осіб
Понеділок, 16 серпня 2021, 00:17
Через взяття під контроль "Талібаном" Кабулу зі столиці Афганістану українським літаком евакуювали 80 осіб, у тім числі 8 українців.
Джерело: президент України Володимир Зеленський у twitter
Пряма мова: "Через зростання насилля в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому.
З Кабула сьогодні евакуювали понад 30 українців.
Незабаром вони будуть у безпеці…"
Уточнено: "За уточненими даними, з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців та громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію".
Деталі: В Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу.
Також таліби повідомили, що взяли під контроль президентський палац Афганістану.
Нагадаємо:
- В аеропорту столиці Афганістану Кабулі призупинено всі комерційні рейси.
- Президент Афганістану Ашраф Гані в супроводі керівника своєї адміністрації і радника з нацбезпеки виїхав з країни і попрямував в Таджикистан.
- Ашраф Гані заявив, що поїхав, аби запобігти кровопролиттю в Кабулі.
Українська правда