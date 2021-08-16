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Український літак евакуював з Афганістану 80 осіб

Понеділок, 16 серпня 2021, 00:17
Український літак евакуював з Афганістану 80 осіб
Фото з Twitter ЄП

Через взяття під контроль "Талібаном" Кабулу зі столиці Афганістану українським літаком  евакуювали 80 осіб, у тім числі 8 українців.

Джерело: президент України Володимир Зеленський у twitter

Пряма мова: "Через зростання насилля в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому.

З Кабула сьогодні евакуювали понад 30 українців.

Незабаром вони будуть у безпеці…"

Уточнено: "За уточненими даними, з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців та громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію".

Деталі: В Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу.

Також таліби повідомили, що взяли під контроль президентський палац Афганістану.

Нагадаємо:

  • В аеропорту столиці Афганістану Кабулі призупинено всі комерційні рейси.
  • Президент Афганістану Ашраф Гані в супроводі керівника своєї адміністрації і радника з нацбезпеки виїхав з країни і попрямував в Таджикистан.
  • Ашраф Гані заявив, що поїхав, аби запобігти кровопролиттю в Кабулі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанУкраїнаЗеленський
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