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Девять афганцев из тех, кого эвакуировала Украина, просят о статусе беженца

Понедельник, 16 августа 2021, 15:38

9 граждан Афганистана, из тех кого Украина эвакуировала в ночь на 16 августа, попросили предоставить им статус беженца.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Сегодня ночью рейсом из Кабула в столичный аэропорт прибыл самолет, на борту которого находилось 79 граждан. Среди них - граждане Украины, Республики Беларусь, Таджикистана, Хорватии, Нидерландов и большую часть составляли граждане Афганистана. Это те граждане, которые нуждались в эвакуации, и в сотрудничестве с МИД Украины попали на борт самолета.

Сотрудники ГПСУ в пределах своей компетенции обеспечили их надлежащее оформление в аэропорту, согласно украинскому законодательству".

Детали: Среди 8 граждан Украины, которые прибыли из Афганистана, трое членов экипажа. Всех украинцев беспрепятственно пропустили в страну.

По словам Демченко, незначительная часть граждан Афганистана имели вид на жительство в Украине, 9 из прибывших подали заявление о предоставлении им статуса беженца. Часть вылетела в разные города мира (Стамбул, Париж, София).

Те, кому некуда было улетать или направиться к родным или иметь возможность для проживания, пропущены на территорию Украины, где их передали сотрудникам Миграционной службы.

Представители ГМСУ в дальнейшем будут заниматься ими относительно их размещения и пребывания на территории нашей страны, пояснил Демченко.

Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за взятия под контроль "Талибаном" Кабула из столицы Афганистана украинским самолетом эвакуировали почти 80 человек.

Валентина Романенко, УП
Темы: АфганистанПограничная служба
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