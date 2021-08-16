Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У кримському СІЗО через тортури дало збій здоров’я українського журналіста

Понеділок, 16 серпня 2021, 17:38
У кримському СІЗО через тортури дало збій здоров’я українського журналіста
Владислав Єсипенко. Фото: Крымская солидарность / Facebook

В українського журналіста Владислава Єсипенка, якого незаконно тримають у слідчому ізоляторі в окупованому Росією Криму, почалися серйозні проблеми зі здоров'ям.

Джерело: українська омбудсменка Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова: "Стурбована погіршенням стану здоров’я незаконно утримуваного в СІЗО №1 міста Сімферополя в тимчасово окупованому Криму громадянина України Владислава Єсипенка.

У нього почалися серйозні проблеми з артеріальним тиском та зором, загострилася сечокам'яна хвороба, що стало наслідком застосовування до Владислава тортур та незаконних методів допиту під час безпідставного затримання у березні 2021 року. Співробітники російської ФСБ надягали чоловіку на голову пакет, позбавляючи можливості дихати, підключали електричний струм до різних частин тіла та жорстоко били".

Деталі: За словами Денісової, адміністрація СІЗО цинічно ігнорує погіршення стану здоров’я Єсипенка та не надає йому необхідної медичної допомоги. 

Вона звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити українцю медичне обстеження та медичну допомогу.

Також Денісова закликає міжнародну спільноту відреагувати на ці факти порушення прав людини.

Вона нагадала, що незабезпечення кваліфікованої меддопомоги є грубим порушенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод, що прирівнюється до тортур і нелюдського поводження.

Передісторія: Український фрілансер видання "Радіо Свобода" Владислав Єсипенко перебуває у СІЗО в окупованому Криму в жахливих умовах, також його залякували тортурами, щоб не відмовлявся від своїх "вибитих" показів.

16 березня в Росії повідомили, що затримали Єсипенка за те, що він начебто збирав інформацію про місця масового перебування людей і мав у своєму автомобілі вибуховий пристрій. Окупаційна влада хоче посадити його на 18 років.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
політв'язні
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом
Останні новини
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
Усі новини...
Реклама: