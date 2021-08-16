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У кримському СІЗО через тортури дало збій здоров’я українського журналіста

Понеділок, 16 серпня 2021, 17:38
Владислав Єсипенко. Фото: Крымская солидарность / Facebook

В українського журналіста Владислава Єсипенка, якого незаконно тримають у слідчому ізоляторі в окупованому Росією Криму, почалися серйозні проблеми зі здоров'ям.

Джерело: українська омбудсменка Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова: "Стурбована погіршенням стану здоров’я незаконно утримуваного в СІЗО №1 міста Сімферополя в тимчасово окупованому Криму громадянина України Владислава Єсипенка.

У нього почалися серйозні проблеми з артеріальним тиском та зором, загострилася сечокам'яна хвороба, що стало наслідком застосовування до Владислава тортур та незаконних методів допиту під час безпідставного затримання у березні 2021 року. Співробітники російської ФСБ надягали чоловіку на голову пакет, позбавляючи можливості дихати, підключали електричний струм до різних частин тіла та жорстоко били".

Деталі: За словами Денісової, адміністрація СІЗО цинічно ігнорує погіршення стану здоров’я Єсипенка та не надає йому необхідної медичної допомоги. 

Вона звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити українцю медичне обстеження та медичну допомогу.

Також Денісова закликає міжнародну спільноту відреагувати на ці факти порушення прав людини.

Вона нагадала, що незабезпечення кваліфікованої меддопомоги є грубим порушенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод, що прирівнюється до тортур і нелюдського поводження.

Передісторія: Український фрілансер видання "Радіо Свобода" Владислав Єсипенко перебуває у СІЗО в окупованому Криму в жахливих умовах, також його залякували тортурами, щоб не відмовлявся від своїх "вибитих" показів.

16 березня в Росії повідомили, що затримали Єсипенка за те, що він начебто збирав інформацію про місця масового перебування людей і мав у своєму автомобілі вибуховий пристрій. Окупаційна влада хоче посадити його на 18 років.

Українська правда
Теми: політв'язніКрим


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