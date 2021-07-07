США закликають РФ звільнити українського журналіста Єсипенка

США вимагають від Росії терміново звільнити українського фрілансера Радіо Свободи Владислава Єсипенка.

Джерело: Посольство США в Україні у Twitter

Дослівно: "Вчорашнє рішення щодо продовження терміну утримання під вартою журналіста Владислава Єсипенка, винесеного на закритому засіданні "суду" в окупованому Росією Криму, стало серйозною судовою помилкою. Ми закликаємо окупаційну владу негайно звільнити Єсипенка".

Що передувало: 6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд у Сімферополі" продовжив на пів року термін арешту Єсипенку.

Дружина арештованого окупантами в Криму фрілансера "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка Катерина 7 липня провела одиночний пікет під Офісом президента і заявила, що на неї у відомстві не реагували.

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