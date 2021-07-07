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США закликають РФ звільнити українського журналіста Єсипенка

Середа, 7 липня 2021, 23:10

США вимагають від Росії терміново звільнити українського фрілансера Радіо Свободи Владислава Єсипенка. 

Джерело: Посольство США в Україні у Twitter

Дослівно: "Вчорашнє рішення щодо продовження терміну утримання під вартою журналіста Владислава Єсипенка, винесеного на закритому засіданні "суду" в окупованому Росією Криму, стало серйозною судовою помилкою. Ми закликаємо окупаційну владу негайно звільнити Єсипенка".

Що передувало: 6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд у Сімферополі" продовжив на пів року термін арешту Єсипенку.

Дружина арештованого окупантами в Криму фрілансера "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка Катерина 7 липня провела одиночний пікет під Офісом президента і заявила, що на неї у відомстві не реагували.

Передісторія:

  • 16 березня в Росії повідомили, що в Криму ФСБ затримала Єсипенка, який начебто збирав інформацію про місця масового перебування людей і мав у своєму автомобілі вибуховий пристрій. В ФСБ заявили, що стосовно Єсипенка порушено кримінальну справу.
  • Сам Єсипенко начебто розповів, що інформацію він збирав за завданням офіцера діючого резерву 8 відділу 5 департаменту Служби зовнішньої розвідки полковника Кравчука.
  • 24 березня стало відомо, що співробітники ФСБ два дні катували Єсипенка струмом. Таким чином ФСБ змусила Єсипенка дати свідчення і озвучити їх в інтерв'ю з генеральним продюсером місцевого телеканалу "Крим24" Олегом Крючковим. В інтерв'ю Єсипенко каже, що перевозив у своїй машині вибуховий пристрій, а також відправляв зняті в Криму відео в редакцію "КримРеалії" і в Службу зовнішньої розвідки України.
  • Також співробітники ФСБ незаконно відібрали слину Єсипенка для проведення біологічної експертизи.

Теми: КримСШАРосіяокупація


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