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В крымском СИЗО из-за пыток дало сбой здоровье украинского журналиста

Понедельник, 16 августа 2021, 17:38
В крымском СИЗО из-за пыток дало сбой здоровье украинского журналиста
Владислав Есипенко. Фото: Крымская солидарность / Facebook

У украинского журналиста Владислава Есипенко, которого незаконно держат в следственном изоляторе в оккупированном Россией Крыму, начались серьезные проблемы со здоровьем.

Источник: украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram

Прямая речь: "Обеспокоена ухудшением состояния здоровья незаконно удерживаемого в СИЗО №1 города Симферополя во временно оккупированном Крыму гражданина Украины Владислава Есипенко.

У него начались серьезные проблемы с артериальным давлением и зрением, обострилась мочекаменная болезнь, что стало следствием применения к Владиславу пыток и незаконных методов допроса во время безосновательного задержания в марте 2021 года. Сотрудники российской ФСБ надевали мужчине на голову пакет, лишая возможности дышать, подключали электрический ток к разным частям тела и жестоко били".

Детали: По словам Денисовой, администрация СИЗО цинично игнорирует ухудшение состояния здоровья Есипенко и не предоставляет ему необходимой медицинской помощи.

Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить украинцу медицинское обследование и медицинскую помощь.

Также Денисова призывает международное сообщество отреагировать на эти факты нарушения прав человека.

Она напомнила, что необеспечение квалифицированной медпомощи является грубым нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод и приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению.

Предыстория: Украинский фрилансер издания "Радио Свобода" Владислав Есипенко находится в СИЗО в оккупированном Крыму в ужасных условиях, а также его запугивали пытками, чтобы не отказывался от своих "выбитых" признаний.

16 марта в России сообщили, что задержали Есипенко за то, что он якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство. Оккупационная власть хочет посадить его на 18 лет.

Украинская правда

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Темы: политзаключенныеКрым
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