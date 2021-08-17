Інцидент з афганським літаком: нова версія Узбекистану
Щодо нібито збитого літака з Афганістану Узбекистан подав нову версію інциденту.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: Як заявляє Головна прокуратура країни, там протягом 14 і 15 серпня "змусили до посадки" 22 військові літаки і 24 військові вертольоти з Афганістану, які нелегально перетнули кордон і в яких були 585 афганських військових.
За цим повідомленням, усіх їх посадили на аеродромі Термез на півдні Узбекистану.
Що ж до літака, про який спершу заявляли, що він був збитий, тепер версія цілком інша: як кажуть, він зіткнувся з узбецьким військовим літаком, який супроводжував його, внаслідок чого впали й розбилися обидва літаки. За цим повідомленням, пілоти обох літаків катапультувалися і вижили.
Крім того, мовиться в повідомленні, ще 158 людей, і військових і цивільних, перейшли 15 серпня кордон із Афганістану пішки.
Де зараз перебувають афганські літаки, вертольоти і військові, не повідомляють.
Таджикистан, інша прикордонна з Афганістаном держава, теж повідомила 16 серпня, що два афганські військові літаки більш ніж із сотнею військових на борту отримали дозвіл влетіти в країну і приземлитися на летовищі в місті Бохтарі.
Що передувало: У Міноборони Узбекистану повідомили, що літак ВПС Афганістану був збитий системою ППО при спробі порушення кордону.