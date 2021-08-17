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Інцидент з афганським літаком: нова версія Узбекистану

Вівторок, 17 серпня 2021, 00:28
Інцидент з афганським літаком: нова версія Узбекистану
ФОТО: АР

Щодо нібито збитого літака з Афганістану Узбекистан подав нову версію інциденту.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Як заявляє Головна прокуратура країни, там протягом 14 і 15 серпня "змусили до посадки" 22 військові літаки і 24 військові вертольоти з Афганістану, які нелегально перетнули кордон і в яких були 585 афганських військових.

За цим повідомленням, усіх їх посадили на аеродромі Термез на півдні Узбекистану.

Що ж до літака, про який спершу заявляли, що він був збитий, тепер версія цілком інша: як кажуть, він зіткнувся з узбецьким військовим літаком, який супроводжував його, внаслідок чого впали й розбилися обидва літаки. За цим повідомленням, пілоти обох літаків катапультувалися і вижили.

Крім того, мовиться в повідомленні, ще 158 людей, і військових і цивільних, перейшли 15 серпня кордон із Афганістану пішки.

Де зараз перебувають афганські літаки, вертольоти і військові, не повідомляють.

Таджикистан, інша прикордонна з Афганістаном держава, теж повідомила 16 серпня, що два афганські військові літаки більш ніж із сотнею військових на борту отримали дозвіл влетіти в країну і приземлитися на летовищі в місті Бохтарі.

Що передувало: У Міноборони Узбекистану повідомили, що літак ВПС Афганістану був збитий системою ППО при спробі порушення кордону.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістанкордонавіа
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