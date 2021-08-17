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Инцидент с афганским самолетом: новая версия Узбекистана

Вторник, 17 августа 2021, 00:28
ФОТО: АР

В отношении якобы сбитого самолета из Афганистана Узбекистан подал новую версию инцидента.

Источник: Радио Свобода

Детали: Как заявляет Главная прокуратура страны, там в течение 14 и 15 августа "принудили к посадке" 22 военных самолета и 24 военных вертолета из Афганистана, которые нелегально пересекли границу и у которых были 585 афганских военных.

По этому сообщению, всех их посадили на аэродроме Термез на юге Узбекистана.

Что касается самолета, о котором сначала заявляли, что он был сбит, теперь версия совершенно иная: как говорят, он столкнулся с узбекским военным самолетом, который сопровождал его, в результате чего упали и разбились оба самолета. По этому сообщению, пилоты обоих самолетов катапультировались и выжили.

Кроме того, говорится в сообщении, еще 158 человек, и военных и гражданских, перешли 15 августа границу из Афганистана пешком.

Где находятся афганские самолеты, вертолеты и военные, не сообщается.

Таджикистан, еще одно пограничное с Афганистаном государство, тоже сообщило 16 августа, что два афганских военных самолета более чем с сотней военных на борту получили разрешение влететь в страну и приземлиться на аэродроме в городе Бохтари.

Что предшествовало: Самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы.

Темы: Афганистанграницаавиа
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