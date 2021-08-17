Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Инцидент с афганским самолетом: новая версия Узбекистана

Вторник, 17 августа 2021, 00:28
Инцидент с афганским самолетом: новая версия Узбекистана
ФОТО: АР

В отношении якобы сбитого самолета из Афганистана Узбекистан подал новую версию инцидента.

Источник: Радио Свобода

Детали: Как заявляет Главная прокуратура страны, там в течение 14 и 15 августа "принудили к посадке" 22 военных самолета и 24 военных вертолета из Афганистана, которые нелегально пересекли границу и у которых были 585 афганских военных.

По этому сообщению, всех их посадили на аэродроме Термез на юге Узбекистана.

Что касается самолета, о котором сначала заявляли, что он был сбит, теперь версия совершенно иная: как говорят, он столкнулся с узбекским военным самолетом, который сопровождал его, в результате чего упали и разбились оба самолета. По этому сообщению, пилоты обоих самолетов катапультировались и выжили.

Кроме того, говорится в сообщении, еще 158 человек, и военных и гражданских, перешли 15 августа границу из Афганистана пешком.

Где находятся афганские самолеты, вертолеты и военные, не сообщается.

Таджикистан, еще одно пограничное с Афганистаном государство, тоже сообщило 16 августа, что два афганских военных самолета более чем с сотней военных на борту получили разрешение влететь в страну и приземлиться на аэродроме в городе Бохтари.

Что предшествовало: Самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистанграницаавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: