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Макрон направляє в Афганістан два військові літаки і сили спецназу

Вівторок, 17 серпня 2021, 02:57
Макрон направляє в Афганістан два військові літаки і сили спецназу
ФОТО: ft

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у понеділок, що направить в Афганістан два військові літаки і сили спецназу.

Джерело: Макрон, Інтерфакс-Україна з посиланням на французькі телеканали

Пряма мова: "Я прийняв рішення відправити два військові літаки і бійців спецназу. Вони будуть на місці в найближчі години".

"Афганістан не повинен знову стати святилищем тероризму, яким він був. Це умова світу".

"Терористичні групи присутні в Афганістані і будуть прагнути отримати користь з дестабілізації. Рада Безпеки ООН має надати відповідальну і єдину відповідь".

Деталі: Французький лідер зазначив, що направляє літаки і спецназ для того, щоб допомогти в евакуації, яка проводиться при співпраці з американськими силами в аеропорту Кабула.

Президент також заявив про наміри разом з ФРН та іншими європейськими країнами просувати ініціативу з протидії незаконним міграційним потокам з Афганістану. Він додав, що в понеділок обговорив цю тему з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Макрон зазначив, що не можна допустити, щоб Афганістан, влада в якому захопив рух "Талібан", знову став притулком для терористичних угруповань.

Він додав, що має намір зробити ряд ініціатив у взаємодії з іншими європейськими державами і союзниками із продовженню боротьби проти ісламістського тероризму у всіх його формах.

Виступ Макрона відбувся після проведеної ним наради ради оборони, на якій обговорювалася ситуація в Афганістані після захоплення країни рухом "Талібан".

Французький президент повідомив, що обговорив з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном перспективу боротьби проти тероризму і пообіцяв спільні ініціативи "в найближчі години".

"Повернення до стабільності буде здійснене через такі політичні та дипломатичні дії в Раді Безпеки", – пояснив Макрон.

Передісторія:

  • Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель та міністр закордонних справ Гайко Маас визнали, що помилилися у своїх оцінках щодо ситуації в Афганістані.

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанФранціяМакрон
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