Макрон направляє в Афганістан два військові літаки і сили спецназу
Президент Франції Еммануель Макрон заявив у понеділок, що направить в Афганістан два військові літаки і сили спецназу.
Джерело: Макрон, Інтерфакс-Україна з посиланням на французькі телеканали
Пряма мова: "Я прийняв рішення відправити два військові літаки і бійців спецназу. Вони будуть на місці в найближчі години".
"Афганістан не повинен знову стати святилищем тероризму, яким він був. Це умова світу".
"Терористичні групи присутні в Афганістані і будуть прагнути отримати користь з дестабілізації. Рада Безпеки ООН має надати відповідальну і єдину відповідь".
Деталі: Французький лідер зазначив, що направляє літаки і спецназ для того, щоб допомогти в евакуації, яка проводиться при співпраці з американськими силами в аеропорту Кабула.
Президент також заявив про наміри разом з ФРН та іншими європейськими країнами просувати ініціативу з протидії незаконним міграційним потокам з Афганістану. Він додав, що в понеділок обговорив цю тему з канцлером ФРН Ангелою Меркель.
Макрон зазначив, що не можна допустити, щоб Афганістан, влада в якому захопив рух "Талібан", знову став притулком для терористичних угруповань.
Він додав, що має намір зробити ряд ініціатив у взаємодії з іншими європейськими державами і союзниками із продовженню боротьби проти ісламістського тероризму у всіх його формах.
Виступ Макрона відбувся після проведеної ним наради ради оборони, на якій обговорювалася ситуація в Афганістані після захоплення країни рухом "Талібан".
Французький президент повідомив, що обговорив з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном перспективу боротьби проти тероризму і пообіцяв спільні ініціативи "в найближчі години".
"Повернення до стабільності буде здійснене через такі політичні та дипломатичні дії в Раді Безпеки", – пояснив Макрон.
Передісторія:
- Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель та міністр закордонних справ Гайко Маас визнали, що помилилися у своїх оцінках щодо ситуації в Афганістані.
Нагадаємо:
- 15 серпня в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади", президент Афганістану залишив країну.
- Близько 70 країн, серед яких Україна, виступили зі спільним закликом дозволити усім іноземним громадянам і афганцям, які цього бажають, залишити Афганістан.
- Країни ЄС закривають свої посольства та евакуюють дипломатів. Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни, контроль над аеропортом взяли сили США.
- ЗМІ з посиланням на слова свідків повідомляють про загибель щонайменш 5 осіб.