Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Макрон направляє в Афганістан два військові літаки і сили спецназу

Вівторок, 17 серпня 2021, 02:57
ФОТО: ft

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у понеділок, що направить в Афганістан два військові літаки і сили спецназу.

Джерело: Макрон, Інтерфакс-Україна з посиланням на французькі телеканали

Пряма мова: "Я прийняв рішення відправити два військові літаки і бійців спецназу. Вони будуть на місці в найближчі години".

"Афганістан не повинен знову стати святилищем тероризму, яким він був. Це умова світу".

"Терористичні групи присутні в Афганістані і будуть прагнути отримати користь з дестабілізації. Рада Безпеки ООН має надати відповідальну і єдину відповідь".

Деталі: Французький лідер зазначив, що направляє літаки і спецназ для того, щоб допомогти в евакуації, яка проводиться при співпраці з американськими силами в аеропорту Кабула.

Президент також заявив про наміри разом з ФРН та іншими європейськими країнами просувати ініціативу з протидії незаконним міграційним потокам з Афганістану. Він додав, що в понеділок обговорив цю тему з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Макрон зазначив, що не можна допустити, щоб Афганістан, влада в якому захопив рух "Талібан", знову став притулком для терористичних угруповань.

Він додав, що має намір зробити ряд ініціатив у взаємодії з іншими європейськими державами і союзниками із продовженню боротьби проти ісламістського тероризму у всіх його формах.

Виступ Макрона відбувся після проведеної ним наради ради оборони, на якій обговорювалася ситуація в Афганістані після захоплення країни рухом "Талібан".

Французький президент повідомив, що обговорив з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном перспективу боротьби проти тероризму і пообіцяв спільні ініціативи "в найближчі години".

"Повернення до стабільності буде здійснене через такі політичні та дипломатичні дії в Раді Безпеки", – пояснив Макрон.

Передісторія:

  • Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель та міністр закордонних справ Гайко Маас визнали, що помилилися у своїх оцінках щодо ситуації в Афганістані.

Нагадаємо:

Теми: АфганістанФранціяМакрон


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Талібан" оголосив загальну амністію

Окупанти на Донбасі вбили українського військового

фотоЗа один політ вантажний літак США евакуював 640 біженців з Кабулу

Інцидент з афганським літаком: нова версія Узбекистану

Байден визнав помилки США в Афганістані, але вважає правильним виведення військ

Ляшко анонсував новий "бонус" для тих, хто вакцинується на цьому тижні

Усі новини...
Афганістан
За один політ вантажний літак США евакуював 640 біженців з Кабулу
Інцидент з афганським літаком: нова версія Узбекистану
Байден визнав помилки США в Афганістані, але вважає правильним виведення військ
Останні новини
11:03
Польща відповіла Брюсселю щодо Дисциплінарної палати, яку критикує ЄС
10:47
Blue Origin Безоса подала в суд на NASA
10:45
42 дитини заразилися коронавірусом у "Молодій гвардії" в Одесі
10:39
"Талібан" оголосив загальну амністію
10:34
Мер з Боснії під час відпустки в Чорногорії назвав чорногорців вигаданою нацією
10:17
Продажі автомобілів у світі з початку року зросли на 22%
09:52
Джонсон хоче скликати віртуальну зустріч G7 через Афганістан
09:51
На півдні Франції борються з вогнем
09:47
На українців чекає похолодання
09:21
Україна прийняла 35 тисяч туристів із Перської затоки за три місяці
Усі новини...