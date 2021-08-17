Макрон направляет в Афганистан два военных самолета и силы спецназа

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что направит в Афганистан два военных самолета и силы спецназа.

Источник: Макрон, Интерфакс-Украина со ссылкой на французские телеканалы

Прямая речь: "Я принял решение отправить два военных самолета и бойцов спецназа. Они будут на месте в ближайшие часы".

"Афганистан не должен вновь стать святилищем терроризма, каковым он был. Это условие мира".

"Террористические группы присутствуют в Афганистане и будут стремиться извлечь пользу из дестабилизации. Совет Безопасности ООН должен привнести ответственный и единый ответ".

Детали: Французский лидер отметил, что направляет самолеты и спецназ для того, чтобы помочь в эвакуации, которая проводится при сотрудничестве с американскими силами в аэропорту Кабула.

Президент также заявил о намерениях вместе с ФРГ и другими европейскими странами продвигать инициативу по противодействию незаконным миграционным потокам из Афганистана. Он добавил, что в понедельник обсудил эту тему с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Макрон отметил, что нельзя допустить, чтобы Афганистан, власть в котором захватило движение "Талибан", вновь стал убежищем для террористических группировок.

Он добавил, что намерен предпринять ряд инициатив во взаимодействии с другими европейскими государствами и союзниками по продолжению борьбы против исламистского терроризма во всех его формах.

Выступление Макрона последовало за проведенным им совещанием совета обороны, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане после захвата страны движением "Талибан".

Французский президент сообщил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном перспективу борьбы против терроризма и пообещал совместные инициативы "в ближайшие часы".

"Возврат к стабильности будет осуществлен через такие политические и дипломатические действия в Совете Безопасности", – объяснил Макрон.

Предыстория:

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Гайко Маас признали, что ошиблись в своих оценках ситуации в Афганистане.

Напомним: