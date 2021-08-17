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Окупанти на Донбасі вбили українського військового

Вівторок, 17 серпня 2021, 07:32
ФОТО: ООС

За добу 16 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Біля Золотого-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Причепилівки російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

Станом на 7 годину ранку 17 серпня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Причепилівки противник обстріляв позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.

В напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го калібру.

На обстріли ворога підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: ООСДонбасОб'єднані сили на Донбасівійна


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