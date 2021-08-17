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Оккупанты на Донбассе убили украинского военного

Вторник, 17 августа 2021, 07:32
ФОТО: ООС

За сутки 16 августа в районе проведения операции Объединенных сил российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный.

Источник: Штаб ООС

Детали: У Золотого-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Широкино враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Причепиловки российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

По состоянию на 7:00 утра 17 августа со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Причепиловкаи противник обстрелял позиции ВСУ из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Водяное, что у Донецка, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го калибра.

На обстрелы врага подразделения Объединенных сил открывали огонь.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОбъединенные силы на Донбассевойна
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