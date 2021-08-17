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За добу в Україні щепили більше 120 тисяч людей

Вівторок, 17 серпня 2021, 09:19
За добу в Україні щепили більше 120 тисяч людей
фото центру вакцинації МОЗ

Протягом доби 16 серпня в Україні вакцинували від коронавірусу 123 637 людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: Одну дозу отримали 70 405 людей, повністю імунізовані - 53 232 людини.

Вказано, що протягом доби працювали: 804 мобільні бригади, 2 755 пунктів щеплення; 324 центри вакцинації.

Зазначається, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 793 100 людей, з них отримали одну дозу – 4 793 098 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 791 305 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в Україні проведено 7 584 403 щеплення. 

Нагадаємо: Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував новий "бонус" для тих, хто вакцинується від коронавірусу на цьому тижні – квитки на концерт до Дня Незалежності на НСК "Олімпійський". 

Українська правда

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Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірус
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