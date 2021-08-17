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За сутки в Украине вакцинировали свыше 120 тысяч человек

Вторник, 17 августа 2021, 09:19
За сутки в Украине вакцинировали свыше 120 тысяч человек
фото центра вакцинации Минздрава

В течение суток 16 августа в Украине вакцинировали от коронавируса 123 637 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Одну дозу получили 70 405 человек полностью иммунизированы - 53 232 человека.

Указано, что в течение суток работали: 804 мобильные бригады, 2755 пунктов прививки; 324 центрf вакцинации.

Отмечается, что с начала прививочной кампании привито 4 793 100 человек, из них получили одну дозу - 4 793 098 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 791 305 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине было сделано 7 584 403 прививки.

Напомним: Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал новый "бонус" для тех, кто вакцинируется от коронавируса на этой неделе – билеты на концерт ко Дню Независимости на НСК "Олимпийский".

Украинская правда

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Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирус
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