За сутки в Украине вакцинировали свыше 120 тысяч человек
В течение суток 16 августа в Украине вакцинировали от коронавируса 123 637 человек.
Источник: Министерство здравоохранения
Детали: Одну дозу получили 70 405 человек полностью иммунизированы - 53 232 человека.
Указано, что в течение суток работали: 804 мобильные бригады, 2755 пунктов прививки; 324 центрf вакцинации.
Отмечается, что с начала прививочной кампании привито 4 793 100 человек, из них получили одну дозу - 4 793 098 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 791 305 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего в Украине было сделано 7 584 403 прививки.
Напомним: Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал новый "бонус" для тех, кто вакцинируется от коронавируса на этой неделе – билеты на концерт ко Дню Независимости на НСК "Олимпийский".