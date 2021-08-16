Ляшко анонсував новий "бонус" для тих, хто вакцинується на цьому тижні

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував новий "бонус" для тих, хто вакцинується від коронавірусу на цьому тижні – квитки на концерт до Дня Незалежності на НСК "Олімпійський".

Джерело: Ляшко в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Всі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації, пунктах щеплення із середи (18 серпня – УП), отримають безкоштовні квитки на святковий концерт, приурочений до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський".

Деталі: Ляшко рекомендує робити щеплення для отримання квитків у тих центрах, які розміщені біля місць найбільшого скупчення людей. Йдеться, наприклад, про торгівельно-розважальні центри.

Довідково: Квитки на концерт як і раніше може отримати будь-яка людина за умови благодійного внеску на будь-яку суму. Відповідна інформація вказується в онлайн-касах продажу квитків.

Перед тим як стати міністром охорони здоров'я Ляшко обіцяв вакцинувати за літо від коронавірусу 5 мільйонів українців, тобто зробити 10 мільйонів щеплень. Проте наразі повністю імунізовані 2,7 млн громадян.

Нагадаємо: