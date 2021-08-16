Ляшко анонсував новий "бонус" для тих, хто вакцинується на цьому тижні
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував новий "бонус" для тих, хто вакцинується від коронавірусу на цьому тижні – квитки на концерт до Дня Незалежності на НСК "Олімпійський".
Джерело: Ляшко в ефірі "Україна 24"
Пряма мова: "Всі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації, пунктах щеплення із середи (18 серпня – УП), отримають безкоштовні квитки на святковий концерт, приурочений до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський".
Деталі: Ляшко рекомендує робити щеплення для отримання квитків у тих центрах, які розміщені біля місць найбільшого скупчення людей. Йдеться, наприклад, про торгівельно-розважальні центри.
Довідково: Квитки на концерт як і раніше може отримати будь-яка людина за умови благодійного внеску на будь-яку суму. Відповідна інформація вказується в онлайн-касах продажу квитків.
Перед тим як стати міністром охорони здоров'я Ляшко обіцяв вакцинувати за літо від коронавірусу 5 мільйонів українців, тобто зробити 10 мільйонів щеплень. Проте наразі повністю імунізовані 2,7 млн громадян.
Нагадаємо:
- 15 серпня 51 068 людей вакциновано проти COVID-19 в Україні: одну дозу вакцини отримали 31 675 людей, повністю імунізовані 19 393 людини.
- Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 722 695 людей, з них отримали одну дозу – 4 722 693 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 738 073 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).