42 дитини заразилися коронавірусом у "Молодій гвардії" в Одесі

Медики зафіксували захворювання на COVID-19 у 42-х дітей і двох вихователів оздоровчого центру "Молода гвардія", хворих ізолювали.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на департамент охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації

Деталі: Речниця департаменту Людмила Мельничук повідомила, що станом на 17 серпня виявлено інфікування коронавірусом 42-х дітей і 2-х вихователів дитячого закладу.

У дитячому центрі "Молода гвардія" запроваджено карантинні заходи.

Згідно з даними ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", за останню добу лабораторно підтверджено методом ПЛР інфікування коронавірусом 111 жителів Одещини.

Зараз у центрі "Молода гвардія", що розташований в Одесі, відпочиває 7 зміна дітей.