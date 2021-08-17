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42 дитини заразилися коронавірусом у "Молодій гвардії" в Одесі

Вівторок, 17 серпня 2021, 10:45
42 дитини заразилися коронавірусом у Молодій гвардії в Одесі
moloda-gvardiya.com.ua

Медики зафіксували захворювання на COVID-19 у 42-х дітей і двох вихователів оздоровчого центру "Молода гвардія", хворих ізолювали.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на департамент охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації

Деталі: Речниця департаменту Людмила Мельничук повідомила, що станом на 17 серпня виявлено інфікування коронавірусом 42-х дітей і 2-х вихователів дитячого закладу.

У дитячому центрі "Молода гвардія" запроваджено карантинні заходи.

Згідно з даними ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", за останню добу лабораторно підтверджено методом ПЛР інфікування коронавірусом 111 жителів Одещини.

Зараз у центрі "Молода гвардія", що розташований в Одесі, відпочиває 7 зміна дітей.

"Українська правда" в Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяОдеська областьдіти
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