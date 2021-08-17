42 ребенка заразились коронавирусом в "Молодой гвардии" в Одессе

Медики зафиксировали заболевание COVID-19 у 42-х детей и двух воспитателей оздоровительного центра "Молодая гвардия", больных изолировали.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации

Детали: Пресс-секретарь департамента Людмила Мельничук сообщила, что на 17 августа выявлено инфицирование коронавирусом 42-х детей и 2-х воспитателей детского учреждения.

В детском центре "Молодая гвардия" введены карантинные меры.

Согласно данным ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины", за последние сутки лабораторно подтверждено методом ПЦР инфицирование коронавирусом 111 жителей Одесской области.

Сейчас в центре "Молодая гвардия", который расположен в Одессе, отдыхает 7 смена детей.