42 ребенка заразились коронавирусом в "Молодой гвардии" в Одессе
Медики зафиксировали заболевание COVID-19 у 42-х детей и двух воспитателей оздоровительного центра "Молодая гвардия", больных изолировали.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации
Детали: Пресс-секретарь департамента Людмила Мельничук сообщила, что на 17 августа выявлено инфицирование коронавирусом 42-х детей и 2-х воспитателей детского учреждения.
В детском центре "Молодая гвардия" введены карантинные меры.
Согласно данным ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины", за последние сутки лабораторно подтверждено методом ПЦР инфицирование коронавирусом 111 жителей Одесской области.
Сейчас в центре "Молодая гвардия", который расположен в Одессе, отдыхает 7 смена детей.