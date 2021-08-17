Facebook видалятиме весь контент з підтримкою талібів

Facebook заявляє, що заборонив рух "Талібан" і весь контент, який їх підтримує, на своїх платформах, оскільки вважає цю групу терористичною організацією.

Джерело: ВВС з посиланням на заяву Facebook

Дослівно: "Талібан" знаходиться під санкціями як терористична організація згідно з законодавством США, і ми заборонили їм користуватися нашими послугами.

Це означає, що ми видаляємо акаунти, які ведуть таліби або від їхнього імені, а також забороняємо їхню похвалу та підтримку".

Деталі: Ця політика застосовується до платформ Facebook, Instagram та WhatsApp.

Видання зазначає, що є інформація, ніби таліби використовують WhatsApp для спілкування.

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