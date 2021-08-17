Facebook видалятиме весь контент з підтримкою талібів
Вівторок, 17 серпня 2021, 12:05
Facebook заявляє, що заборонив рух "Талібан" і весь контент, який їх підтримує, на своїх платформах, оскільки вважає цю групу терористичною організацією.
Джерело: ВВС з посиланням на заяву Facebook
Дослівно: "Талібан" знаходиться під санкціями як терористична організація згідно з законодавством США, і ми заборонили їм користуватися нашими послугами.
Це означає, що ми видаляємо акаунти, які ведуть таліби або від їхнього імені, а також забороняємо їхню похвалу та підтримку".
Деталі: Ця політика застосовується до платформ Facebook, Instagram та WhatsApp.
Видання зазначає, що є інформація, ніби таліби використовують WhatsApp для спілкування.
Нагадаємо:
- 15 серпня в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади", президент Афганістану залишив країну.
- Близько 70 країн, серед яких Україна, виступили зі спільним закликом дозволити усім іноземним громадянам і афганцям, які цього бажають, залишити Афганістан.
- Країни ЄС закривають свої посольства та евакуюють дипломатів. Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни, контроль над аеропортом взяли сили США.
- ЗМІ з посиланням на слова свідків повідомляють про загибель щонайменш 5 осіб.
- Представники "Талібану" через два дні після захоплення влади в Афганістані оголосили загальну амністію для урядовців і закликали до роботи державних установ.