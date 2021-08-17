Facebook будет удалять весь контент с поддержкой талибов

Facebook заявляет, что запретил движение "Талибан" и весь контент, который их поддерживает, на своих платформах, поскольку считает эту группу террористической организацией.

Источник: ВВС со ссылкой на заявление Facebook

Дословно: "Талибан" находится под санкциями как террористическая организация согласно законодательству США, и запретили им пользоваться нашими услугами.

Это означает, что мы удаляем аккаунты, которые ведут талибы или от их имени, а также запрещаем их похвалу и поддержку".

Детали: Эта политика применяется к платформам Facebook, Instagram и WhatsApp.

Издание отмечает, что есть информация, что талибы используют WhatsApp для общения.

Напомним: