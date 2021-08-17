Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Facebook будет удалять весь контент с поддержкой талибов

Вторник, 17 августа 2021, 12:05

Facebook заявляет, что запретил движение "Талибан" и весь контент, который их поддерживает, на своих платформах, поскольку считает эту группу террористической организацией.

Источник: ВВС со ссылкой на заявление Facebook

Дословно: "Талибан" находится под санкциями как террористическая организация согласно законодательству США, и запретили им пользоваться нашими услугами.

Это означает, что мы удаляем аккаунты, которые ведут талибы или от их имени, а также запрещаем их похвалу и поддержку".

Детали: Эта политика применяется к платформам Facebook, Instagram и WhatsApp.

Издание отмечает, что есть информация, что талибы используют WhatsApp для общения.

Напомним:

  • 15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти", президент Афганистана покинул страну.
  • Около 70 стран, среди которых Украина, выступили с совместным призывом разрешить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, покинуть Афганистан.
  • Страны ЕС закрывают свои посольства и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабулаи штурмуют самолеты, пытаясь бежать из страны, контроль над аэропортом сохраняют силы США. 
  • СМИ со ссылкой на слова свидетелей сообщают о гибели как минимум 5 человек.
  • Представители "Талибана" через два дня после захвата власти в Афганистане объявили общую амнистию для правительственных чиновников и призвали к работе государственных учреждений.

Темы: АфганистанfacebookсоцсетиТалибан
powered by lun.ua
Главное сегодня

Музей Майдана "перевел стрелки" на КГГА: должны были согласовать скандальную инсталляцию

Президент Германии назвал кадры из аэропорта Кабула позором для Запада

фото, видеоНацкорпус поломал декорации "совка" на Аллее Небесной Сотни

В Афганистане застряли 12 украинских военных

фотоНа Аллее Небесной Сотни напротив портретов погибших установили инсталляцию для съемок

Разумков: Олигархов в СНБО пока нет, но не хочется, чтобы появились

Все новости...
Афганистан
С желанием эвакуироваться из Афганистана обратились уже 120 украинцев - МИД
"Талибан" объявил всеобщую амнистию
Джонсон хочет созвать виртуальную встречу G7 из-за Афганистана
Последние новости
20:45
Обжалование конкурса на директора БЭБ: суд открыл новое производство
20:43
ЕС будет говорить с властями Афганистана, такими какими они есть – Боррель
20:23
НАПК нашло нарушение во время конкурса на должность руководителя БЭБ – адвокаты Данилюка
19:56
Из Кабула прибыл первый эвакуационный рейс Франции
19:53
Официальный курс: гривня немного ослабла к доллару и евро
19:42
Второй день подряд обыски в структурах КГГА закончились вручением подозрений
19:20
В "Талибане" снова пообещали уважать права женщин "по законам ислама"
19:18
Mastercard откажется от выпуска карт с магнитной полосой
19:03
Музей Майдана "перевел стрелки" на КГГА: должны были согласовать скандальную инсталляцию
18:37
Кулеба: 153 украинца обратились за помощью в эвакуации из Афганистана
Все новости...