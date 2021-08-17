Facebook будет удалять весь контент с поддержкой талибов
Вторник, 17 августа 2021, 12:05
Facebook заявляет, что запретил движение "Талибан" и весь контент, который их поддерживает, на своих платформах, поскольку считает эту группу террористической организацией.
Источник: ВВС со ссылкой на заявление Facebook
Дословно: "Талибан" находится под санкциями как террористическая организация согласно законодательству США, и запретили им пользоваться нашими услугами.
Это означает, что мы удаляем аккаунты, которые ведут талибы или от их имени, а также запрещаем их похвалу и поддержку".
Детали: Эта политика применяется к платформам Facebook, Instagram и WhatsApp.
Издание отмечает, что есть информация, что талибы используют WhatsApp для общения.
Напомним:
- 15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти", президент Афганистана покинул страну.
- Около 70 стран, среди которых Украина, выступили с совместным призывом разрешить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, покинуть Афганистан.
- Страны ЕС закрывают свои посольства и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабулаи штурмуют самолеты, пытаясь бежать из страны, контроль над аэропортом сохраняют силы США.
- СМИ со ссылкой на слова свидетелей сообщают о гибели как минимум 5 человек.
- Представители "Талибана" через два дня после захвата власти в Афганистане объявили общую амнистию для правительственных чиновников и призвали к работе государственных учреждений.