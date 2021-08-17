Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Алеї Небесної Сотні напроти портретів загиблих встановили інсталяцію для зйомок. Приїхав Кличко

Вівторок, 17 серпня 2021, 13:24
На Алеї Небесної Сотні напроти портретів загиблих встановили інсталяцію для зйомок. Приїхав Кличко
фото: Ельдар Сарахман, УП

На Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві встановили декорації до святкування Дня Незалежності. Мер міста Віталій Кличко заявив, що "символи ностальгії за Радянським союзом" недоречні, і КМДА не має до цього стосунку.

Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події, представниця знімальної групи в коментарі УП, мер міста Віталій Кличко у Telegram

Деталі: На місці повідомили "Українській правді", що це зйомки проєкту до Дня Незалежності. Інсталяція радянської квартири зображає епоху початку незалежності. Робота тривала за прямою вказівкою президента Володимира Зеленського.

 
усі фото - Ельдар Сарахман, УП
 

На місце інсталяції прийшла група з Національного корпусу з 15 людей. Кажуть, що якщо не отримають пояснень щодо появи на Алеї  "радянської інсталяції", то допоможуть комунальникам демонтувати.

Кличко теж прийшов на Алею.

 

Пряма мова Кличка: "Керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності підтвердило, що встановлення "інсталяції" було погоджене з ним.

Місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси. Організацією відзначення Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів опікується Офіс Президента.

Розпорядженням КМДА до відзначення 30-річчя Незалежності України на Алеї Героїв Небесної сотні передбачене тільки покладання квітів.

Інспектор Департаменту благоустрою КМДА зараз перебуває на місці і очікує від керівництва Меморіалу документів, на підставі яких встановили "інсталяцію".

Я вважаю, що на місці, де загинули українські патріоти, не доречні символи ностальгії за Радянським Союзом".

 
 

UPD. Кличко також сам прийшов на Алею. Він доручив демонтувати усі інсталяції з пішохідної зони.

Пряма мова Кличка: "Це місце святе. На цьому місці загинули люди. І ніяких погоджень на встановленні цього бардака ми не давали.

Я зараз даю доручення благоустрою це все прибрати, тому що це зневага до людей, які тут загинули…

Зараз якийсь "95 квартал" тут ми влаштовувати не згодні".

Більше деталей: Пізніше представники "Національного корпусу" розтрощили частину декорацій, четверо затриманих. 

Роман Петренко, Ельдар Сарахман, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївДень НезалежностіКМДАВіталій Кличко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
Усі новини...
Реклама: