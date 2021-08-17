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На Алеї Небесної Сотні напроти портретів загиблих встановили інсталяцію для зйомок. Приїхав Кличко

Вівторок, 17 серпня 2021, 13:24
фото: Ельдар Сарахман, УП

На Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві встановили декорації до святкування Дня Незалежності. Мер міста Віталій Кличко заявив, що "символи ностальгії за Радянським союзом" недоречні, і КМДА не має до цього стосунку.

Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події, представниця знімальної групи в коментарі УП, мер міста Віталій Кличко у Telegram

Деталі: На місці повідомили "Українській правді", що це зйомки проєкту до Дня Незалежності. Інсталяція радянської квартири зображає епоху початку незалежності. Робота тривала за прямою вказівкою президента Володимира Зеленського.

 
усі фото - Ельдар Сарахман, УП
 

На місце інсталяції прийшла група з Національного корпусу з 15 людей. Кажуть, що якщо не отримають пояснень щодо появи на Алеї  "радянської інсталяції", то допоможуть комунальникам демонтувати.

Кличко теж прийшов на Алею.

 

Пряма мова Кличка: "Керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності підтвердило, що встановлення "інсталяції" було погоджене з ним.

Місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси. Організацією відзначення Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів опікується Офіс Президента.

Розпорядженням КМДА до відзначення 30-річчя Незалежності України на Алеї Героїв Небесної сотні передбачене тільки покладання квітів.

Інспектор Департаменту благоустрою КМДА зараз перебуває на місці і очікує від керівництва Меморіалу документів, на підставі яких встановили "інсталяцію".

Я вважаю, що на місці, де загинули українські патріоти, не доречні символи ностальгії за Радянським Союзом".

 
 

UPD. Кличко також сам прийшов на Алею. Він доручив демонтувати усі інсталяції з пішохідної зони.

Пряма мова Кличка: "Це місце святе. На цьому місці загинули люди. І ніяких погоджень на встановленні цього бардака ми не давали.

Я зараз даю доручення благоустрою це все прибрати, тому що це зневага до людей, які тут загинули…

Зараз якийсь "95 квартал" тут ми влаштовувати не згодні".

Більше деталей: Пізніше представники "Національного корпусу" розтрощили частину декорацій, четверо затриманих. 

Роман Петренко, Ельдар Сарахман, УП
Теми: КиївДень НезалежностіКМДАВіталій Кличко


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