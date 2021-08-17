На Алеї Небесної Сотні напроти портретів загиблих встановили інсталяцію для зйомок. Приїхав Кличко
На Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві встановили декорації до святкування Дня Незалежності. Мер міста Віталій Кличко заявив, що "символи ностальгії за Радянським союзом" недоречні, і КМДА не має до цього стосунку.
Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події, представниця знімальної групи в коментарі УП, мер міста Віталій Кличко у Telegram
Деталі: На місці повідомили "Українській правді", що це зйомки проєкту до Дня Незалежності. Інсталяція радянської квартири зображає епоху початку незалежності. Робота тривала за прямою вказівкою президента Володимира Зеленського.
На місце інсталяції прийшла група з Національного корпусу з 15 людей. Кажуть, що якщо не отримають пояснень щодо появи на Алеї "радянської інсталяції", то допоможуть комунальникам демонтувати.
Кличко теж прийшов на Алею.
Пряма мова Кличка: "Керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності підтвердило, що встановлення "інсталяції" було погоджене з ним.
Місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси. Організацією відзначення Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів опікується Офіс Президента.
Розпорядженням КМДА до відзначення 30-річчя Незалежності України на Алеї Героїв Небесної сотні передбачене тільки покладання квітів.
Інспектор Департаменту благоустрою КМДА зараз перебуває на місці і очікує від керівництва Меморіалу документів, на підставі яких встановили "інсталяцію".
Я вважаю, що на місці, де загинули українські патріоти, не доречні символи ностальгії за Радянським Союзом".
UPD. Кличко також сам прийшов на Алею. Він доручив демонтувати усі інсталяції з пішохідної зони.
Пряма мова Кличка: "Це місце святе. На цьому місці загинули люди. І ніяких погоджень на встановленні цього бардака ми не давали.
Я зараз даю доручення благоустрою це все прибрати, тому що це зневага до людей, які тут загинули…
Зараз якийсь "95 квартал" тут ми влаштовувати не згодні".
Більше деталей: Пізніше представники "Національного корпусу" розтрощили частину декорацій, четверо затриманих.