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Нацкорпус поламав декорації "радянщини" на Алеї Небесної Сотні 

Вівторок, 17 серпня 2021, 13:48

Представники "Національного корпусу" розтрощили частину декорацій з радянського минулого, встановлених на Алеї Героїв Небесної Сотні у центрі Києва, поліція зупинила їх.

Джерело: кореспондент "Української правди" і поліція

Деталі: Спершу близько 15 людей із "Національного корпусу" прийшли на колишню Інститутську й заявили, що якщо не отримають пояснень щодо появи на Алеї Героїв Небесної Сотні "радянської інсталяції", то допоможуть крмунальникам демонтувати.

Мер столиці Віталій Кличко прибув на місце подій і доручив демонтувати декорації, які обурили націоналістів. 

Але Нацкорпус почав "демонтаж", не чекаючи комунальників.

 
Фото Ельдара Сарахмана, УП
 
 
 

Серед тих, хто погрожував розвалити все, був керівник київського осередку політичної партії "Національний корпус" Сергій Тамарін.

Крім представників "Нацкорпусу", у подіях брав участь комбат "Айдару".

Сталися сутички з поліцією.

 

Після прибуття підкріплення поліція відтіснила "Нацкорпус" від декорацій, але націоналісти вже встигли зламати дві інсталяції.

 

Спершу затримали 4 осіб. 

Згодом джерело у правоохоронних органах повідомило УП, що після штовханини на Алей Героїв Небесної Сотні до Печерського райуправління поліції загалом доставили 8 осіб.

 

Станом на 13:50 до вулиці стягнули велику кількість поліції та Нацгвардії, під їхнім наглядом будуть проводити офіційний демонтаж.

Офіційно поліція повідомила, що перевіряє наявність дозвільних документів на встановлення конструкції у центрі Києва і після закінчення перевірки надасть події правову кваліфікацію.

Ельдар Сарахман, УП, доповнено
Теми: КиївскандалнаціоналістиНацкорпус


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