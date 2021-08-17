На Аллее Небесной Сотни напротив портретов погибших установили инсталляцию для съемок

На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили декорации к празднованию Дня Независимости. Мэр города Виталий Кличко заявил, что "символы ностальгии по Советскому союзу" неуместны, и КГГА не имеет к этому отношения.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события, представитель съемочной группы в комментарии УП, мэр города Виталий Кличко в Telegram

Детали: На месте сообщили "Украинской правде", что это съемки проекта ко Дню Независимости. Инсталляция советской квартиры изображает эпоху начала независимости. Работа продолжалась по прямому указанию президента Владимира Зеленского.

Все фото Эльдар Сарахман, УП

На место инсталляции пришла группа из Национального корпуса с 15 человек. Говорят, что если не получат объяснений относительно появления на Аллее "советской инсталляции", то помогут коммунальщикам демонтировать.

Кличко тоже пришел на Аллею.

Прямая речь Кличко: "Руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка "инсталляции" была согласована с ним.

Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы. Организацией празднования Дня Независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис президента.

Распоряжением КГГА к празднованию 30-летия Независимости Украины на Аллее Героев Небесной сотни предусмотрено только возложение цветов.

Инспектор Департамента благоустройства КГГА сейчас находится на месте и ожидает от руководства Мемориала документов, на основании которых установили "инсталляцию".

Я считаю, что на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу".

UPD. Кличко также сам пришел на Аллею. Он поручил демонтировать все инсталляции с пешеходной зоны.

Прямая речь Кличко: "Это место святое. На этом месте погибли люди. И никаких согласований на установлении этого бардака мы не давали.

Я сейчас даю поручение благоустройства это все убрать, потому что это пренебрежение к людям, которые здесь погибли ...

Сейчас какой-то "95 квартал" мы устраивать здесь не согласны".