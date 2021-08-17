В Афганістані застрягли 12 українських військових
На військовій базі біля Кабула в Афганістані чекають на евакуацію 12 українських військовослужбовців.
Джерело: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі Українській правді, "24 канал"
Деталі: За даними МЗС, посольство України підтримує із ними зв‘язок і буде інструктувати про подальші кроки, щойно з‘явиться можливість евакуації.
За інформацією "24 каналу", сестра одного з військових Наталя розповіла, що на базу до українців навідалися таліби. На щастя, все обійшлося без побиття та жорстокості. Терористи забрали у них всю зброю і попередили, щоб ті не намагалися чинити опір, інакше все буде "по-іншому".
За її словами, зараз військові сидять на базі і нікуди не виходять, адже в місті панує анархія. Їжа у них є.
Наталя каже, що вночі з Кабула вилетів літак, на якому евакуювали всього 8 українців, решта 72 - іноземці. Військовим про цю евакуації ніхто не сказав.
За її словами, всіх американців з бази вже евакуювали. Зараз там перебувають понад 40 чоловіків, серед яких ще грузини, румуни і болгари.
Наталя повідомила, що зараз українське посольство збирає інформацію про військових і намагається знайти спосіб їх евакуювати.
За словами жінки, дипломати стверджують, що не можуть негайно евакуювати наших громадян через перекриту дорогу в аеропорт. Вони намагаються домовитися з талібами, щоб організувати коридор і вивезти всіх на автобусі в аеропорт.
Нагадаємо:
- 15 серпня в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади", президент Афганістану залишив країну.
- Близько 70 країн, серед яких Україна, виступили зі спільним закликом дозволити усім іноземним громадянам і афганцям, які цього бажають, залишити Афганістан.
- Країни ЄС закривають свої посольства та евакуюють дипломатів. Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни, контроль над аеропортом взяли сили США.
- ЗМІ з посиланням на слова свідків повідомляють про загибель щонайменш 5 осіб.
- Уже 120 українців звернулися до дипломатів із проханням евакуювати їх з Афганістану.