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В Афганістані застрягли 12 українських військових

Вівторок, 17 серпня 2021, 13:47
Фото: EPA

На військовій базі біля Кабула в Афганістані чекають на евакуацію 12 українських військовослужбовців.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі Українській правді, "24 канал"

Деталі: За даними МЗС, посольство України підтримує із ними зв‘язок і буде інструктувати про подальші кроки, щойно з‘явиться можливість евакуації.

За інформацією "24 каналу", сестра одного з військових Наталя розповіла, що на базу до українців навідалися таліби. На щастя, все обійшлося без побиття та жорстокості. Терористи забрали у них всю зброю і попередили, щоб ті не намагалися чинити опір, інакше все буде "по-іншому".

За її словами, зараз військові сидять на базі і нікуди не виходять, адже в місті панує анархія. Їжа у них є.

Наталя каже, що вночі з Кабула вилетів літак, на якому евакуювали всього 8 українців, решта 72 - іноземці. Військовим про цю евакуації ніхто не сказав.

За її словами, всіх американців з бази вже евакуювали. Зараз там перебувають понад 40 чоловіків, серед яких ще грузини, румуни і болгари.

Наталя повідомила, що зараз українське посольство збирає інформацію про військових і намагається знайти спосіб їх евакуювати.

За словами жінки, дипломати стверджують, що не можуть негайно евакуювати наших громадян через перекриту дорогу в аеропорт. Вони намагаються домовитися з талібами, щоб організувати коридор і вивезти всіх на автобусі в аеропорт.

Нагадаємо:

  • 15 серпня в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади", президент Афганістану залишив країну.
  • Близько 70 країн, серед яких Україна, виступили зі спільним закликом дозволити усім іноземним громадянам і афганцям, які цього бажають, залишити Афганістан.
  • Країни ЄС закривають свої посольства та евакуюють дипломатів. Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни, контроль над аеропортом взяли сили США. 
  • ЗМІ з посиланням на слова свідків повідомляють про загибель щонайменш 5 осіб.
  • Уже 120 українців звернулися до дипломатів із проханням евакуювати їх з Афганістану.

Українська правда
Теми: АфганістанУкраїнаармія


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