В Афганистане застряли 12 украинских военных

На военной базе на окраине Кабула в Афганистане ждут эвакуации 12 украинских военнослужащих.

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии Украинской правде, "24 канал"

Детали: По данным МИД, посольство Украины поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации.

По информации "24 канала", сестра одного из военных Наталья рассказала, что на базу к украинцам наведались талибы. К счастью, все обошлось без избиения и жестокости. Террористы забрали у них все оружие и предупредили, чтобы те не пытались сопротивляться, иначе все будет "по-другому".

По ее словам, сейчас военные сидят на базе и никуда не выходят, ведь в городе царит анархия. Пища у них есть.

Наталья говорит, что ночью из Кабула вылетел самолет, на котором эвакуировали всего 8 украинцев, остальные 72 – иностранцы. Военным об этой эвакуации никто не сказал.

По ее словам, всех американцев с базы уже эвакуировали. Сейчас там находится более 40 мужчин, среди которых еще грузины, румыны и болгары.

Наталья сообщила, что сейчас украинское посольство собирает информацию о военных и пытается найти способ их эвакуировать.

По словам женщины, дипломаты утверждают, что не могут немедленно эвакуировать наших граждан из-за перекрытой дороги в аэропорт. Они пытаются договориться с талибами, чтобы организовать коридор и вывезти всех на автобусе в аэропорт.

Напомним: