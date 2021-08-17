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В Афганистане застряли 12 украинских военных

Вторник, 17 августа 2021, 13:47
В Афганистане застряли 12 украинских военных
Фото: EPA

На военной базе на окраине Кабула в Афганистане ждут эвакуации 12 украинских военнослужащих.

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии Украинской правде, "24 канал"

Детали: По данным МИД, посольство Украины поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации.

По информации "24 канала", сестра одного из военных Наталья рассказала, что на базу к украинцам наведались талибы. К счастью, все обошлось без избиения и жестокости. Террористы забрали у них все оружие и предупредили, чтобы те не пытались сопротивляться, иначе все будет "по-другому".

По ее словам, сейчас военные сидят на базе и никуда не выходят, ведь в городе царит анархия. Пища у них есть.

Наталья говорит, что ночью из Кабула вылетел самолет, на котором эвакуировали всего 8 украинцев, остальные 72 – иностранцы. Военным об этой эвакуации никто не сказал.

По ее словам, всех американцев с базы уже эвакуировали. Сейчас там находится более 40 мужчин, среди которых еще грузины, румыны и болгары.

Наталья сообщила, что сейчас украинское посольство собирает информацию о военных и пытается найти способ их эвакуировать.

По словам женщины, дипломаты утверждают, что не могут немедленно эвакуировать наших граждан из-за перекрытой дороги в аэропорт. Они пытаются договориться с талибами, чтобы организовать коридор и вывезти всех на автобусе в аэропорт.

Напомним:

  • 15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти", президент Афганистана покинул страну.
  • Около 70 стран, среди которых Украина, выступили с совместным призывом разрешить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, покинуть Афганистан.
  • Страны ЕС закрывают свои посольства и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабулаи штурмуют самолеты, пытаясь бежать из страны, контроль над аэропортом сохраняют силы США. 
  • СМИ со ссылкой на слова свидетелей сообщают о гибели как минимум 5 человек.
  • Уже 120 украинцев обратились к дипломатам с просьбой эвакуировать их из Афганистана.

Украинская правда

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Темы: АфганистанУкраинаармия
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