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Нацкорпус поломал декорации "совка" на Аллее Небесной Сотни

Вторник, 17 августа 2021, 13:48

Представители "Национального корпуса" разломали часть декораций из советского прошлого, установленных на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева, полиция остановила их.

Источник: корреспондент "Украинской правды" и полиция

Детали: Сначала около 15 человек из "Национального корпуса" пришли на бывшую Институтскую и заявили, что если не получат объяснений относительно появления на Аллее Героев Небесной Сотни "советской инсталляции", то помогут крмунальщикам демонтировать ее.

Мэр столицы Виталий Кличко прибыл на место событий и поручил демонтировать декорации, которые возмутили националистов.

Но Нацкорпус начал "демонтаж", не дожидаясь коммунальщиков.

 
Фото Эльдара Сарахмана, УП
 
 
 

Среди тех, кто угрожал развалить все, был руководитель киевской ячейки партии "Национальный корпус" Сергей Тамарин.

Кроме представителей "Нацкорпуса", в событиях принимал участие комбат "Айдара".

Произошли столкновения с полицией.

 

После прибытия подкрепления полиция оттеснила "Нацкорпус" от декораций, но националисты уже успели сломать две инсталляции.

 

Сперва сообщалось, что задержали 4 человек.

Позже источник в правоохранительных органах сообщил УП, что после толкотни на Аллее Героев Небесной Сотни в Печерское райуправление полиции доставили всего 8 человек.

 

По состоянию на 13:50 на улицу стянули большое количество полиции и Нацгвардии, под их наблюдением будут проводить официальный демонтаж.

Официально полиция сообщила, что проверяет наличие разрешительных документов на установку конструкции в центре Киева и по окончании проверки даст событиям правовую квалификацию.

Эльдар Сарахман, УП, дополнено
Темы: КиевскандалнационалистыНацкорпус
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