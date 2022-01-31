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Засідки, автомати, ведення бою в місті: Нацкорпус навчав киян цивільної оборони

Понеділок, 31 січня 2022, 10:28
Тут і далі фото Нацкорпусу

Національний корпус провів у Києві масштабний вишкіл з цивільної оборони, в якому взяли участь понад 300 осіб.

Джерело: Національний корпус

Дослівно Нацкорпус: "Участь у заході взяло понад 300 людей. Переважна більшість з учасників – звичайні українці, які хочуть бути готовим до захисту рідного міста, власної сім’ї в разі повномасштабного наступу Росії, яка продовжує стягувати армію до кордонів з Україною". 

 

Деталі: Тренування пройшли на території заводу "Атек". 

 

Учасників розділили на групи відповідно до рівня підготовки. 

 

Під час навчань провели заняття з тактики й медицини, інструктаж поводження зі зброєю, тренування з ведення бою у місті, проходження смуги перешкод, відпрацювання техніки ведення засідок. Також проходила виставка з макетами зброї та амуніції. 

 

Повідомляється, що тренування проводили професійні інструктори, більшість з яких є учасниками бойових дій. 

 

В кінці навчань члени Нацкорпусу запалили фаєри. 

 

За словами організаторів, вишкіл на заводі "Атек" – лише один із заходів в рамках всеукраїнської кампанії "Не панікуй! Готуйся!".

 

Подібні тренування з підготовки населення до захисту від окупантів планують проводити у багатьох містах України.  

Чому це важливо: Росія нарощує свою військову присутність поблизу кордону України. За даними розвідок США та деяких європейських країн, Путін може планувати пряме вторгнення на територію України. РФ відхрещується від звинувачень та "переводить стрілки" в ескалації ситуації на НАТО. Аналітики припускають, що РФ може використати формальним приводом для вторгнення якусь провокацію.

Читайте також: Партизани для Путіна. Хто і як захищатиме Київ у разі повномасштабного вторгнення Росії

Передісторія: 

Українська правда
Теми: КиївНацкорпусармія
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