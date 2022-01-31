Засідки, автомати, ведення бою в місті: Нацкорпус навчав киян цивільної оборони
Національний корпус провів у Києві масштабний вишкіл з цивільної оборони, в якому взяли участь понад 300 осіб.
Джерело: Національний корпус
Дослівно Нацкорпус: "Участь у заході взяло понад 300 людей. Переважна більшість з учасників – звичайні українці, які хочуть бути готовим до захисту рідного міста, власної сім’ї в разі повномасштабного наступу Росії, яка продовжує стягувати армію до кордонів з Україною".
Деталі: Тренування пройшли на території заводу "Атек".
Учасників розділили на групи відповідно до рівня підготовки.
Під час навчань провели заняття з тактики й медицини, інструктаж поводження зі зброєю, тренування з ведення бою у місті, проходження смуги перешкод, відпрацювання техніки ведення засідок. Також проходила виставка з макетами зброї та амуніції.
Повідомляється, що тренування проводили професійні інструктори, більшість з яких є учасниками бойових дій.
В кінці навчань члени Нацкорпусу запалили фаєри.
За словами організаторів, вишкіл на заводі "Атек" – лише один із заходів в рамках всеукраїнської кампанії "Не панікуй! Готуйся!".
Подібні тренування з підготовки населення до захисту від окупантів планують проводити у багатьох містах України.
Чому це важливо: Росія нарощує свою військову присутність поблизу кордону України. За даними розвідок США та деяких європейських країн, Путін може планувати пряме вторгнення на територію України. РФ відхрещується від звинувачень та "переводить стрілки" в ескалації ситуації на НАТО. Аналітики припускають, що РФ може використати формальним приводом для вторгнення якусь провокацію.
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Передісторія:
- 11 січня у Міністерстві оборони Росії заявили, що перекидають військову техніку та солдатів до кордону з Україною для проведення там військових навчань.
- 14 січня стало відомо, що російська влада розпочала раптову перевірку бойової готовності військ у Східному військовому окрузі, повідомлялося, що особливу увагу приділять перекиданню військ.
- Також росЗМІ повідомляли, що на початку 2022 року РФ проведе навчання стратегічних ядерних сил.
- 17 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "ще у грудні 2021 року" домовився з президентом Росії Володимиром Путіним провести позапланові "солідні військові навчання" у лютому.
- Посол Росії у Мінську Борис Гризлов заявив, що РФ планує провести спільні військові навчання з Білоруссю і на своїй території – підготовка до них розпочнеться одразу після закінчення навчань "Союзна рішучість – 2022".