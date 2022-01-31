Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Засідки, автомати, ведення бою в місті: Нацкорпус навчав киян цивільної оборони

Понеділок, 31 січня 2022, 09:28
Засідки, автомати, ведення бою в місті: Нацкорпус навчав киян цивільної оборони
Тут і далі фото Нацкорпусу

Національний корпус провів у Києві масштабний вишкіл з цивільної оборони, в якому взяли участь понад 300 осіб.

Джерело: Національний корпус

Дослівно Нацкорпус: "Участь у заході взяло понад 300 людей. Переважна більшість з учасників – звичайні українці, які хочуть бути готовим до захисту рідного міста, власної сім’ї в разі повномасштабного наступу Росії, яка продовжує стягувати армію до кордонів з Україною". 

Реклама:
 

Деталі: Тренування пройшли на території заводу "Атек". 

 

Учасників розділили на групи відповідно до рівня підготовки. 

 

Під час навчань провели заняття з тактики й медицини, інструктаж поводження зі зброєю, тренування з ведення бою у місті, проходження смуги перешкод, відпрацювання техніки ведення засідок. Також проходила виставка з макетами зброї та амуніції. 

ВІДЕО ДНЯ
 

Повідомляється, що тренування проводили професійні інструктори, більшість з яких є учасниками бойових дій. 

 

В кінці навчань члени Нацкорпусу запалили фаєри. 

 

За словами організаторів, вишкіл на заводі "Атек" – лише один із заходів в рамках всеукраїнської кампанії "Не панікуй! Готуйся!".

 

Подібні тренування з підготовки населення до захисту від окупантів планують проводити у багатьох містах України.  

Чому це важливо: Росія нарощує свою військову присутність поблизу кордону України. За даними розвідок США та деяких європейських країн, Путін може планувати пряме вторгнення на територію України. РФ відхрещується від звинувачень та "переводить стрілки" в ескалації ситуації на НАТО. Аналітики припускають, що РФ може використати формальним приводом для вторгнення якусь провокацію.

Читайте також: Партизани для Путіна. Хто і як захищатиме Київ у разі повномасштабного вторгнення Росії

Передісторія: 

Українська правда
Теми: КиївНацкорпусармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Київ
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: