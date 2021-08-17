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Майже половина українців проти, щоб Зеленський балотувався на другий термін – соціологія

Вівторок, 17 серпня 2021, 14:54
Майже половина українців проти, щоб Зеленський балотувався на другий термін – соціологія
фото: Дмитро Ларін, уп

Згідно з опитуваннями, 48% українців негативно відреагують, якщо президент Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін.

Джерело: результати дослідження соцслужби "Центр Разумкова"

Деталі: Загалом серед усіх опитаних, відповідаючи на запитання "Якби Володимир Зеленський заявив про те, що він на наступних президентських  виборах повторно балотуватиметься на пост президента, як би Ви до цього поставилися?" 21,9% заявили, що поставилися б до цього позитивно, 48% - негативно, 18,5% - байдуже, а 11,6% вагалися з відповіддю.

Оцінки респондентів з позитивним ставленням близькі до оцінок електорату Зеленського.

 

Нагадаємо: Опитування показало, що українці здебільшого вважають Зеленського людиною, у якої майже відсутній професійний досвід і компетентність.

Українська правда

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Теми: Зеленськийсоціологіявибори
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