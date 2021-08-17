Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Почти половина украинцев против, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок - социология

Вторник, 17 августа 2021, 14:54
Почти половина украинцев против, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок - социология
фто: Дмитрий ларин, уп

Согласно опросам, 48% украинцев негативно отреагируют, если президент Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок.

Источник: результаты исследования соцслужбы "Центр Разумкова"

Детали: В целом среди всех опрошенных, отвечая на вопрос "Если бы Владимир Зеленский заявил о том, что он на следующих президентских выборах повторно будет баллотироваться на пост президента, как бы Вы к этому отнеслись?" 21,9% заявили, что отнеслись бы к этому положительно, 48% - отрицательно, 18,5% - безразлично, а 11,6% затруднились с ответом.

Оценки респондентов с положительным отношением близкие к оценкам электората Зеленского.

 

Напомним Опрос показал, что украинцы в большинстве своем считают Зеленского человеком, у которого почти отсутствует профессиональный опыт и компетентность.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийсоциологиявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Зеленский
Байден запланировал встречи с Зеленским и Эрдоганом в Вильнюсе - СМИ
Формулировка решения саммита НАТО по Украине еще согласовывается - Зеленский
Зеленский подтвердил, что приедет на саммит НАТО в Вильнюсе
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: