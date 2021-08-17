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Почти половина украинцев против, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок - социология

Вторник, 17 августа 2021, 14:54
фто: Дмитрий ларин, уп

Согласно опросам, 48% украинцев негативно отреагируют, если президент Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок.

Источник: результаты исследования соцслужбы "Центр Разумкова"

Детали: В целом среди всех опрошенных, отвечая на вопрос "Если бы Владимир Зеленский заявил о том, что он на следующих президентских выборах повторно будет баллотироваться на пост президента, как бы Вы к этому отнеслись?" 21,9% заявили, что отнеслись бы к этому положительно, 48% - отрицательно, 18,5% - безразлично, а 11,6% затруднились с ответом.

Оценки респондентов с положительным отношением близкие к оценкам электората Зеленского.

 

Напомним Опрос показал, что украинцы в большинстве своем считают Зеленского человеком, у которого почти отсутствует профессиональный опыт и компетентность.

Украинская правда
Темы: Зеленскийсоциологиявиборы
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