Почти половина украинцев против, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок - социология

Согласно опросам, 48% украинцев негативно отреагируют, если президент Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок.

Источник: результаты исследования соцслужбы "Центр Разумкова"

Детали: В целом среди всех опрошенных, отвечая на вопрос "Если бы Владимир Зеленский заявил о том, что он на следующих президентских выборах повторно будет баллотироваться на пост президента, как бы Вы к этому отнеслись?" 21,9% заявили, что отнеслись бы к этому положительно, 48% - отрицательно, 18,5% - безразлично, а 11,6% затруднились с ответом.

Оценки респондентов с положительным отношением близкие к оценкам электората Зеленского.

Напомним Опрос показал, что украинцы в большинстве своем считают Зеленского человеком, у которого почти отсутствует профессиональный опыт и компетентность.