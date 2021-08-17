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Назвали ім’я вбитого снайпером 26-річного військового

Вівторок, 17 серпня 2021, 15:21

16 серпня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил від кулі снайпера загинув старший солдат, заступник командира бойової машини, навідник, оператор 1 механізованого відділення 3 механізованого батальйону – Артем Мазур.

Джерело: Приютівська громада у Facebook

Деталі: Військовий народився  28 березня 1995 року у селі Веселе на Кіровоградщині.

Був призваний Олександрійським РВК у лютому 2017 року.

У загиблого залишилась дружина та мати.

 

Нагадаємо: За добу 16 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий.

Українська правда
Теми: ООСвійнаКіровоградська область


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