Назвали ім’я вбитого снайпером 26-річного військового
Вівторок, 17 серпня 2021, 15:21
16 серпня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил від кулі снайпера загинув старший солдат, заступник командира бойової машини, навідник, оператор 1 механізованого відділення 3 механізованого батальйону – Артем Мазур.
Джерело: Приютівська громада у Facebook
Деталі: Військовий народився 28 березня 1995 року у селі Веселе на Кіровоградщині.
Був призваний Олександрійським РВК у лютому 2017 року.
У загиблого залишилась дружина та мати.
Нагадаємо: За добу 16 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий.
Українська правда