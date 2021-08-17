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Назвали имя убитого снайпером 26-летнего военного

Вторник, 17 августа 2021, 15:21

16 августа в зоне проведения операции Объединенных сил от пули снайпера погиб старший солдат, заместитель командира боевой машины, наводчик, оператор 1 механизированного отделения 3 механизированного батальона Артем Мазур.

Источник: Приютовская громада в Facebook

Детали: Военный родился 28 марта 1995 в селе Веселое на Кировоградщине.

Был призван Александрийским РВК в феврале 2017 года.

У погибшего осталась жена и мать.

 

Напомним: За сутки 16 августа в районе проведения операции Объединенных сил российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный.

Украинская правда
Темы: ООСвойнаКировоградская область
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