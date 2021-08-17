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Північна Македонія вислала ще одного російського дипломата

Вівторок, 17 серпня 2021, 15:23
Прапор Північної Македонії. Фото: Krisy / Shutterstock

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі оголосив у вівторок, 17 серпня, що Скоп'є вислало ще одного російського дипломата.

Про це повідомляє македонська служба Радіо Slobodna Evropa, передає "Європейська правда".

Османі не розкрив подробиць, але підкреслив, що інформація такого типу є конфіденційною.

"Кожного разу, коли міністерство закордонних справ отримує підтверджену та задокументовану інформацію про поведінку акредитованих іноземних дипломатів, що суперечить принципам Віденської конвенції, воно вживає заходів для захисту своєї національної безпеки, а також безпеки союзників. Тому ця інформація є точною", - сказав Османі.

За даними місцевих ЗМІ Північна Македонія вирішила вислати військового аташе російського посольства.

Раніше, в середині травня 2021 року, Скоп'є вислало російського дипломата з поясненням, що він займається недипломатичними справами, на що Москва у червні відповіла висилкою аташе в посольстві Північної Македонії.

Північна Македонія вислала російського дипломата також у 2018 році, але потім на знак солідарності з Британією, НАТО та ЄС через справу про отруєння колишнього розвідника Сергєя Скрипаля.

Теми: МакедоніяРосія


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