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Северная Македония выслала еще одного российского дипломата

Вторник, 17 августа 2021, 15:23
Северная Македония выслала еще одного российского дипломата
Флаг Северной Македонии. Фото: Krisy / Shutterstock

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи объявил во вторник, 17 августа, что Скопье выслало еще одного российского дипломата.

Об этом сообщает македонский служба Радио Slobodna Evropa, передает "Европейская правда".

Османи не раскрыл подробностей, но подчеркнул, что информация такого типа является конфиденциальной.

"Каждый раз, когда министерство иностранных дел получает подтвержденную и документированную информацию о поведении аккредитованных иностранных дипломатов, противоречит принципам Венской конвенции, оно принимает меры для защиты своей национальной безопасности, а также безопасности союзников. Поэтому эта информация является точной", - сказал Османов.

По данным местных СМИ Северная Македония решила выслать военного атташе российского посольства.

Ранее, в середине мая 2021 года, Скопье выслало российского дипломата с объяснением, что он занимается недипломатичными делами, на что Москва в июне ответила высылкой атташе в посольстве Северной Македонии.

Северная Македония выслала российского дипломата также в 2018 году, но затем в знак солидарности с Британией, НАТО и ЕС из-за дела об отравлении бывшего разведчика Сергее Скрипача.

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Темы: МакедонияРосcия
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