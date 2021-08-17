"Їхнє життя у небезпеці": американські ЗМІ просять Байдена евакуювати журналістів з Афганістану

Видання New York Times, Wall Street Journal і Washington Post опублікували спільне звернення до президента США Джо Байдена з проханням допомогти їхнім журналістам з евакуацією з Афганістану, владу в якому захопили таліби.

Джерело: текст заяви

Дослівно: "Протягом останніх двадцяти років відважні афганські колеги невпинно працювали, щоб допомогти газетам New York Times, Washington Post і Wall Street Journal ділитися новинами та інформацією з регіону. Тепер ці колеги і їх сім'ї опинилися в пастці у Кабулі, їхнє життя в небезпеці.

Що ми вимагаємо:

Спрощений і захищений доступ в аеропорт, який контролює США;

Безпечний прохід через охоронювані ворота в аеропорт.

Полегшення вильоту з країни".

Деталі: Під заявою підписалися видавці цих трьох ЗМІ.

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