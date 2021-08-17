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"Їхнє життя у небезпеці": американські ЗМІ просять Байдена евакуювати журналістів з Афганістану

Вівторок, 17 серпня 2021, 16:28
Їхнє життя у небезпеці: американські ЗМІ просять Байдена евакуювати журналістів з Афганістану
фото ілюстративне, журналістка CNN

Видання New York Times, Wall Street Journal і Washington Post опублікували спільне звернення до президента США Джо Байдена з проханням допомогти їхнім журналістам з евакуацією з Афганістану, владу в якому захопили таліби.

Джерело: текст заяви

Дослівно: "Протягом останніх двадцяти років відважні афганські колеги невпинно працювали, щоб допомогти газетам New York Times, Washington Post і Wall Street Journal ділитися новинами та інформацією з регіону. Тепер ці колеги і їх сім'ї опинилися в пастці у Кабулі, їхнє життя в небезпеці.

Що ми вимагаємо:

  • Спрощений і захищений доступ в аеропорт, який контролює США;
  • Безпечний прохід через охоронювані ворота в аеропорт.
  • Полегшення вильоту з країни".

Деталі: Під заявою підписалися видавці цих трьох ЗМІ.

 

Передісторія:

  • 15 серпня в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади", президент Афганістану залишив країну.
  • Близько 70 країн, серед яких Україна, виступили зі спільним закликом дозволити усім іноземним громадянам і афганцям, які цього бажають, залишити Афганістан.
  • Країни ЄС закривають свої посольства та евакуюють дипломатів. Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни, контроль над аеропортом взяли сили США. 
  • ЗМІ з посиланням на слова свідків повідомляють про загибель щонайменш 5 осіб.
  • Представники "Талібану" через два дні після захоплення влади в Афганістані оголосили загальну амністію для урядовців і закликали до роботи державних установ.

Українська правда

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Теми: СШАБайденАфганістанТалібанЗМІ
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