"Їхнє життя у небезпеці": американські ЗМІ просять Байдена евакуювати журналістів з Афганістану
Вівторок, 17 серпня 2021, 16:28
Видання New York Times, Wall Street Journal і Washington Post опублікували спільне звернення до президента США Джо Байдена з проханням допомогти їхнім журналістам з евакуацією з Афганістану, владу в якому захопили таліби.
Джерело: текст заяви
Дослівно: "Протягом останніх двадцяти років відважні афганські колеги невпинно працювали, щоб допомогти газетам New York Times, Washington Post і Wall Street Journal ділитися новинами та інформацією з регіону. Тепер ці колеги і їх сім'ї опинилися в пастці у Кабулі, їхнє життя в небезпеці.
Що ми вимагаємо:
- Спрощений і захищений доступ в аеропорт, який контролює США;
- Безпечний прохід через охоронювані ворота в аеропорт.
- Полегшення вильоту з країни".
Деталі: Під заявою підписалися видавці цих трьох ЗМІ.
Передісторія:
- 15 серпня в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади", президент Афганістану залишив країну.
- Близько 70 країн, серед яких Україна, виступили зі спільним закликом дозволити усім іноземним громадянам і афганцям, які цього бажають, залишити Афганістан.
- Країни ЄС закривають свої посольства та евакуюють дипломатів. Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни, контроль над аеропортом взяли сили США.
- ЗМІ з посиланням на слова свідків повідомляють про загибель щонайменш 5 осіб.
- Представники "Талібану" через два дні після захоплення влади в Афганістані оголосили загальну амністію для урядовців і закликали до роботи державних установ.
Українська правда