"Их жизнь в опасности": американские СМИ просят Байдена эвакуировать журналистов с Афганистана

Издания New York Times, Wall Street Journal и Washington Post опубликовали совместное обращение к президенту США Джо Байдену с просьбой помочь их журналистам с эвакуацией с Афганистана, власть в котором захватили талибы.

Источник: текст заявления

Дословно: В течение последних двадцати лет отважные афганские коллеги неустанно работали, чтобы помочь газетам New York Times, Washington Post и Wall Street Journal делиться новостями и информацией из региона. Теперь эти коллеги и их семьи оказались в ловушке в Кабуле, их жизнь в опасности.

Что мы требуем:

Упрощенный и защищенный доступ в аэропорт, который контролирует США;

Безопасный проход через охраняемые ворота в аэропорт.

Облегчение вылета из страны".

Детали: Под заявлением подписались издатели этих трех СМИ.

Напомним: