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"Их жизнь в опасности": американские СМИ просят Байдена эвакуировать журналистов с Афганистана

Вторник, 17 августа 2021, 16:28
фото иллюстративное, журналистка CNN

Издания New York Times, Wall Street Journal и Washington Post опубликовали совместное обращение к президенту США Джо Байдену с просьбой помочь их журналистам с эвакуацией с Афганистана, власть в котором захватили талибы.

Источник: текст заявления

Дословно: В течение последних двадцати лет отважные афганские коллеги неустанно работали, чтобы помочь газетам New York Times, Washington Post и Wall Street Journal делиться новостями и информацией из региона. Теперь эти коллеги и их семьи оказались в ловушке в Кабуле, их жизнь в опасности.

Что мы требуем:

  • Упрощенный и защищенный доступ в аэропорт, который контролирует США;
  • Безопасный проход через охраняемые ворота в аэропорт.
  • Облегчение вылета из страны".

Детали: Под заявлением подписались издатели этих трех СМИ.

 

Напомним:

  • 15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти", президент Афганистана покинул страну.
  • Около 70 стран, среди которых Украина, выступили с совместным призывом разрешить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, покинуть Афганистан.
  • Страны ЕС закрывают свои посольства и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабулаи штурмуют самолеты, пытаясь бежать из страны, контроль над аэропортом сохраняют силы США. 
  • СМИ со ссылкой на слова свидетелей сообщают о гибели как минимум 5 человек.
  • Представители "Талибана" через два дня после захвата власти в Афганистане объявили общую амнистию для правительственных чиновников и призвали к работе государственных учреждений.

Украинская правда
Темы: СШАБайденАфганистанТалибанСМИ
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