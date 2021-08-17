"Их жизнь в опасности": американские СМИ просят Байдена эвакуировать журналистов с Афганистана
Вторник, 17 августа 2021, 16:28
Издания New York Times, Wall Street Journal и Washington Post опубликовали совместное обращение к президенту США Джо Байдену с просьбой помочь их журналистам с эвакуацией с Афганистана, власть в котором захватили талибы.
Источник: текст заявления
Дословно: В течение последних двадцати лет отважные афганские коллеги неустанно работали, чтобы помочь газетам New York Times, Washington Post и Wall Street Journal делиться новостями и информацией из региона. Теперь эти коллеги и их семьи оказались в ловушке в Кабуле, их жизнь в опасности.
Что мы требуем:
- Упрощенный и защищенный доступ в аэропорт, который контролирует США;
- Безопасный проход через охраняемые ворота в аэропорт.
- Облегчение вылета из страны".
Детали: Под заявлением подписались издатели этих трех СМИ.
Напомним:
- 15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти", президент Афганистана покинул страну.
- Около 70 стран, среди которых Украина, выступили с совместным призывом разрешить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, покинуть Афганистан.
- Страны ЕС закрывают свои посольства и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабулаи штурмуют самолеты, пытаясь бежать из страны, контроль над аэропортом сохраняют силы США.
- СМИ со ссылкой на слова свидетелей сообщают о гибели как минимум 5 человек.
- Представители "Талибана" через два дня после захвата власти в Афганистане объявили общую амнистию для правительственных чиновников и призвали к работе государственных учреждений.
Украинская правда