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Генсек НАТО про наступ "Талібану": стало сюрпризом, як швидко і легко все відбулося

Вівторок, 17 серпня 2021, 17:28

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнав, що швидкість, з якою "Талібан" взяв під контроль Афганістан, стала несподіванкою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг заявив на брифінгу у Брюсселі.

"Ми завжди усвідомлювали ризики, що "Талібан" може знову взяти під контроль країну, це було чітко сказано, коли було оголошено про завершення нашої військової присутності в Афганістані. Але стала сюрпризом швидкість, з якою все відбулося, і як легко це сталося", - сказав Столтенберг.

Він заявив, що із цієї ситуації ще належить зробити висновки, але це буде робитися тільки після завершення евакуації.

"Звичайно, коли ми були там 20 років та вклали мільярди доларів, а наші військові жертвували своїм життям, то нам треба вивчити ці уроки, тому що нам потрібно продовжувати боротьбу з міжнародним тероризмом. Але також потрібно чесно і відкрито відповісти на головне питання: чому сили, які ми тренували, озброювали та підтримували багато років, виявилися нездатні протистояти "Талібану", - сказав генсек.

Раніше він заявив, що НАТО буде продовжувати підтримувати роботу аеропорту Кабула і пріоритетом є евакуація громадян країн-членів, а також афганців.

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Теми: НАТОАфганістан


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