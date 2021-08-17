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Генсек НАТО о наступлении "Талибана": стало сюрпризом, как быстро и легко все произошло

Вторник, 17 августа 2021, 17:28

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что скорость, с которой "Талибан" взял под контроль Афганистан, стала неожиданностью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг заявил на брифинге в Брюсселе.

"Мы всегда осознавали риски, что "Талибан" может снова взять под контроль страну, это было четко сказано, когда было объявлено о завершении нашего военного присутствия в Афганистане. Но стала сюрпризом скорость, с которой все произошло, и как легко это произошло", - сказал Столтенберг.

Он заявил, что из этой ситуации еще предстоит сделать выводы, но это будет делаться только после завершения эвакуации.

"Конечно, когда мы были там 20 лет и вложили миллиарды долларов, а наши военные жертвовали своей жизнью, то нам надо изучить эти уроки, потому что нам нужно продолжать борьбу с международным терроризмом. Но также нужно честно и открыто ответить на главный вопрос: почему силы, которые мы тренировали, вооружали и поддерживали много лет, оказались неспособны противостоять "Талибану", - сказал генсек.

Ранее он заявил, что НАТО будет продолжать поддерживать работу аэропорта Кабула и приоритетом является эвакуация граждан стран-членов, а также афганцев.

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Темы: НАТОАфганистан
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