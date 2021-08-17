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Провал політичних лідерів Афганістану призвів до трагедії - генсек НАТО

Вівторок, 17 серпня 2021, 17:54

Швидкий наступ "Талібану" по всьому Афганістану став можливий в тому числі через провальні дії афганських політичних лідерів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі.

"Те що ми побачили в останні кілька тижнів – політичний і військовий колапс, який стався зі швидкістю, яку ніхто не передбачав. Частина афганських сил безпеки хоробро воювали, але вони  не могли вберегти країну, тому що врешті-решт афганські політичні лідери не змогли протистояти "Талібану" та досягти мирного рішення, якого афганці відчайдушно хотіли", - сказав Столтенберг

"Цей провал афганських лідерів призвів до трагедії, свідками якої ми є сьогодні. Водночас, ми маємо зробити чесні висновки щодо залучення НАТО в Афганістані. Попри наші величезні інвестиції і жертви протягом двох десятиліть, колапс був швидким та несподіваним", - додав він.

Водночас генсек заявив, що у НАТО було багато досягнень за час перебування в Афганістані. "За два десятиліття на території країн-членів не було жодного теракту, організованого з Афганістану", - сказав він.

Столтенберг раніше визнав, що швидкість, з якою "Талібан" взяв під контроль Афганістан, стала несподіванкою.

Також він заявив, що НАТО буде продовжувати підтримувати роботу аеропорту Кабула і пріоритетом є евакуація громадян країн-членів, а також афганців.

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Теми: АфганістанНАТО


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