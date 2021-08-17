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Провал политических лидеров Афганистана привел к трагедии - генсек НАТО

Вторник, 17 августа 2021, 17:54

Быстрое наступление "Талибана" по всему Афганистану стало возможным, в том числе, из-за провальных действий афганских политических лидеров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

"То, что мы увидели в последние несколько недель - политический и военный коллапс, произошедший со скоростью, которую никто не предполагал. Часть афганских сил безопасности храбро воевали, но они не могли уберечь страну, потому что в конце концов афганские политические лидеры не смогли противостоять "Талибану" и достичь мирного решения, которого афганцы отчаянно хотели", - сказал Столтенберг

"Этот провал афганских лидеров привел к трагедии, свидетелями которой мы являемся сегодня. В то же время мы должны сделать честные выводы о вовлеченности НАТО в Афганистане. Несмотря на наши огромные инвестиции и жертвы в течение двух десятилетий, коллапс был быстрым и неожиданным", - добавил он.

В то же время генсек заявил, что у НАТО было много достижений за время пребывания в Афганистане. "За два десятилетия на территории стран-членов не было ни одного теракта, организованного из Афганистана", - сказал он.

Столтенберг ранее признал, что скорость, с которой "Талибан" взял под контроль Афганистан, стала неожиданностью.

Также он заявил, что НАТО будет продолжать поддерживать работу аэропорта Кабула и приоритетом является эвакуация граждан стран-членов, а также афганцев.

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Темы: АфганистанНАТО
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