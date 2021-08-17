Бойовики поранили українського військового

Протягом вівторка окупанти на Донбасі 5 разів порушували режим припинення вогню, поранивши військового Об'єднаних сил.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Дослівно: "В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого – задовільний".

Деталі: За даними штабу, окупаційні війська обстрілювали українські позиції поблизу Причепилівки, Водяного та селища Піски. На півночі Луганщини зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Вогонь вівся зі стрілецької зброї, мінометів, гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Передісторія: 16 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил російські найманці теж 5 разів порушували режим припинення вогню і вбили українського військового.