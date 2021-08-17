Боевики ранили украинского военного

В течение вторника оккупанты на Донбассе 5 раз нарушали режим прекращения огня, ранив военного Объединенных сил.

Источник: штаб ООС в Facebook

Дословно: "В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное".

Детали: По данным штаба, оккупационные войска обстреливали украинские позиции вблизи Причепиловки, Водяного и поселка Пески. На севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Огонь велся из стрелкового оружия, минометов, гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь.

Предыстория: 16 августа в районе проведения операции Объединенных сил российские наемники тоже 5 раз нарушали режим прекращения огня и убили украинского военного.